Более 220 тысяч жителей Нижегородской области выбрали территории для благоустройства в 2020 году Общество

Более 220 тысяч жителей Нижегородской области выбрали территории для благоустройства в 2020 году. Итоги рейтингового отбора подвел министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков на пресс-конференции 1 ноября 2019 года.

Самыми активными в Нижнем Новгороде были жители Автозаводского, Советского и Сормовского районов. Так, более 27 тысяч автозаводцев отдали свой голос за то или иное общественное пространство.

Что же касается районных центров, самыми активными стали жители Сергача, Лыскова и городского округа Навашинский.

Далее объекты для благоустройства будут выбраны общественными комиссиями: до 6 ноября все муниципалитеты-участники должны провести общественные комиссии, где определят, какие конкретно из победивших в голосовании территорий будут благоустраивать в 2020 году.

Узнать результаты общественных комиссий, уточнили в министерстве ЖКХ области, можно будет на официальных сайтах муниципалитетов.

"В этом году впервые голосование проходило на специальном сайте. Всего в перечень вошли 163 объекта, 84 из них находятся в Нижнем Новгороде, 79 — в Нижегородской области. Теперь, после окончания голосования, все муниципалитеты должны провести общественные комиссии и, опираясь на выбор жителей, окончательно определить территории, которые будут благоустроены в 2020 году", - рассказал Андрей Чертков.

"Приятно, что к голосованию подключились и пожилые люди, и молодежь. Жители региона выбирали, где им необходимо в первую очередь создать зоны отдыха, установить детские или спортивные площадки. Теперь предлагаем всем участвовать в общественных обсуждениях. Потому что создать действительно современные общественные пространства, которые дадут людям новые возможности для проведения свободного времени, досуга и занятий творчеством, можно только учитывая пожелания самих жителей", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Рейтинговое голосование проходило с 10 по 31 октября 2019 года в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 тысяч человек. Всего свои голоса на сайте golosza.ru отдали 223 тысяч 195 нижегородцев.

"Проект "Формирование комфортной городской среды" в регионе реализуется уже три года и при благоустройстве используются самые современные технологии. В этом году наш губернатор и исполняющий обязанности секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин поставил задачу привнести современные технологии и в сам процесс голосования. Сайт позволил нижегородцам выбирать пространства, не выходя из дома, дистанционно, но жители могли отдать свои голоса и в торговых центрах и МФЦ. Там работали волонтеры проекта и партии", - сказала заместитель председателя законодательного собрания Нижегородской области, заместитель секретаря НРО партии "Единая Россия" Ольга Щетинина.

Также Глеб Никитин поставил задачу в последующие годы проводить все основные работы по благоустройству территорий в летние месяцы.

В 2019 году в Нижегородской области в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" благоустраивают 95 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено более 1,5 миллиардов рублей.