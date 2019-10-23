Последние новости рубрики Бизнес
01 ноября 2019 15:38  [78] Кафе "Золотое кольцо" в Приокском районе закрыли из-за дизентерии
01 ноября 2019 14:51  [72] Альфа-Банк в тройке лидеров по объему выдачи ипотеки по данным Frank RG
31 октября 2019 17:13  [307] Комплекс механической обработки металла построят в Дзержинске
31 октября 2019 17:06  [140] Центр "Мой бизнес" в Нижнем Новгороде откроется 6 ноября
31 октября 2019 15:08  [226] Нижегородские власти требуют прекратить строительство автомойки у детского сада
31 октября 2019 14:58  [346] Культурно-выставочный центр построят в Павловле Нижегородской области
31 октября 2019 14:51  [178] "Дом.ru" отдает покупателям в тест умные ТВ-приставки
31 октября 2019 13:48  [157] Оборот по картам Альфа-Банка за год увеличился на 15%
31 октября 2019 09:58  [378] Экологические проекты в нижегородской нефтехимии станут главной темой "Бизнес News. Время зарабатывать" на ТК "Волга"
30 октября 2019 18:47  [317] Нижегородский производитель элитных сыров на дотацию из облбюджета увеличит выпуск продукции
Бизнес

Кафе "Золотое кольцо" в Приокском районе закрыли из-за дизентерии

01 ноября 2019 15:38  [78] Бизнес

Фото: Яндекс.Карты

Кафе "Золотое кольцо" (ул. Ларина, д.2А) в Приокском районе Нижнего Новгорода закрыли из-за дизентерии и других нарушений санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В пресс-службе пояснили, что Роспотребнадзор получил экстренные извещения о том, что у некоторых посетителей кафе после того, как они принимали пищу в этом заведении, регистрировались случаи диареи и вспышки гастроэнтерита предположительно инфекционного характера.

По итогам проверки кафе выяснилось, что на каждого работника предприятия общественного питания отсутствуют личные медицинские книжки; не организовано проведение производственного и лабораторного контроля; конструкторские решения помещений не предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки использованной и чистой посуды; холодильники и другие помещения находятся в загрязненном состоянии, а также выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки на полке холодильника, ноже, мясорубке, столе готовой продукции и тарелках; в помещении шашлычной отсутствует водоснабжение.

Кроме того, гардероб сотрудников расположен в туалете для сотрудников;

Все это является грубым нарушением "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".

"Таким образом, деятельность предприятия общественного питания "Золотое кольцо" создает угрозу жизни или здоровью людей, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний", - отметили в ведомстве.

В связи с этим в отношении кафе составлен протокол об административных правонарушениях, который был направлен в суд. Рассмотрев материалы дела, суд постановил закрыть кафе на 90 суток для устранения нарушений.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph