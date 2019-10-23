Кафе "Золотое кольцо" в Приокском районе закрыли из-за дизентерии Бизнес

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Кафе "Золотое кольцо" (ул. Ларина, д.2А) в Приокском районе Нижнего Новгорода закрыли из-за дизентерии и других нарушений санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В пресс-службе пояснили, что Роспотребнадзор получил экстренные извещения о том, что у некоторых посетителей кафе после того, как они принимали пищу в этом заведении, регистрировались случаи диареи и вспышки гастроэнтерита предположительно инфекционного характера.

По итогам проверки кафе выяснилось, что на каждого работника предприятия общественного питания отсутствуют личные медицинские книжки; не организовано проведение производственного и лабораторного контроля; конструкторские решения помещений не предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки использованной и чистой посуды; холодильники и другие помещения находятся в загрязненном состоянии, а также выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки на полке холодильника, ноже, мясорубке, столе готовой продукции и тарелках; в помещении шашлычной отсутствует водоснабжение.

Кроме того, гардероб сотрудников расположен в туалете для сотрудников;

Все это является грубым нарушением "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".

"Таким образом, деятельность предприятия общественного питания "Золотое кольцо" создает угрозу жизни или здоровью людей, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний", - отметили в ведомстве.

В связи с этим в отношении кафе составлен протокол об административных правонарушениях, который был направлен в суд. Рассмотрев материалы дела, суд постановил закрыть кафе на 90 суток для устранения нарушений.