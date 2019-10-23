Перевод детского хирургического отделения больницы №40 произойдет после укрепления принимающих его медучреждений Общество

Перевод детского хирургического отделения больницы №40 Автозаводского района Нижнего Новгорода произойдет после укрепления принимающих его медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Первое расширенное заседание рабочей группы по вопросу перевода детского хирургического больницы №40 на базу многопрофильного детского стационара прошло в Нижнем Новгороде 31 октября 2019 года под председательством министра здравоохранения Александра Смирнова.

В заседании приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, член Общественной палаты РФ Валентина Цывова, член совета Общественной палаты Нижегородской области Борис Шахов, глава Автозаводского района Нижнего Новгорода Александр Нагин, представители Роспотребнадзора, главные врачи больниц №40 и нижегородской областной клинической больницы, жители Автозаводского района.

Участники мероприятия обсудили вопросы, которые волнуют жителей, осмотрели детское хирургическое отделение больницы №40, убедившись, что структура, планировка и оборудование помещений лечебного учреждения не могут обеспечивать поточность технологических процессов и исключить возможность перекрещивания потоков пациентов с различной степенью эпидемиологической опасности, а затем отправились в больницу №27, где познакомились с работой многопрофильного детского стационара.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Александра Смирнова, мнение у членов рабочей группы сложилось единое - вопрос перевода детского хирургического отделения надо решать, проработав очень тщательно.

"Сначала мы должны укрепить амбулаторное звено Автозаводского района, включая оптимизацию работы травмопункта поликлиники при больнице №37, развитие амбулаторно-хирургической службы и реорганизацию работы больницы №27", - сказал Александр Смирнов.

Участники рабочей группы договорились собраться через месяц и, если к 21 декабря запланированные работы не будут выполнены в полном объеме, срок перевода отделения будет пересмотрен.

"Понимание между всеми участниками заседания достигнуто. Вопрос мы решим в интересах жителей и, прежде всего, самых маленьких пациентов", - добавил министр.

1 ноября итоги заседания рабочей группы обсудили на круглом столе, который прошел на территории Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.