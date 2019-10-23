Глеб Никитин поручил главам муниципалитетов Нижегородской области проанализировать индекс качества городской среды Политика

Глеб Никитин поручил главам муниципалитетов Нижегородской области проанализировать индекс качества городской среды.

Как сообщает пресс-служба главы региона, 1 ноября 2019 года был представлен первый индекс качества городской среды. В него вошли 27 городов Нижегородской области. 9 городов набрали 180 и более баллов, соответственно, среда в них считается благоприятной. Три города - Нижний Новгород, Арзамас и Саров - вошли в ТОП-5 в своих размерно-климатических группах.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность индекса для развития городской среды в регионе.

"Мы работаем, прежде всего, для того, чтобы люди видели результат. Сейчас концентрируемся на том, чтобы максимально эффективно реализовать проекты благоустройства, активно вовлекаем жителей в выбор и обсуждение общественных пространств, - заявил Глеб Никитин.

По словам губернатора, индекс будет полезен для работы над ошибками, анализа ситуации.

"Я поставил задачу проанализировать те показатели, которые ниже среднего, и поручил главам муниципальных образований поработать над этими направлениями и подготовить предложения по тому, как скорректировать ситуацию. Например, в Нижнем Новгороде отмечен низкий уровень общегородского пространства и, конечно, нужно разработать программу продвижений в этой сфере. В целом же в сравнении с другими регионами страны Нижегородская область выглядит достойно и то, что Нижний Новгород попал в пятерку лучших в своей категории, также очень хороший результат", - сказал Глеб Никитин.

"Уже сейчас понятно, что особый акцент нужно делать на развитии малых городов с населением до 25 тысяч человек. Они показали не самые лучшие результаты", - добавил губернатор.

Напомним, в октябре 2019 года в Нижнем Новгороде прошел всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений".

Как отметил во вступительном слове заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, Нижний Новгород местом проведения форума был выбран не случайно.

"Здесь можно много чему поучиться и на что посмотреть. Город динамично развивается, очень много сделано с точки зрения комфортной среды, и те планы, которые есть - они тоже захватывают. Плюс регион уже имеет победителей в этом конкурсе. Всего же на форум приехали представители 78 регионов страны, почти 750 человек из малых городов и исторических поселений. Здесь будет представлен наиболее успешный региональный опыт", - сказал Виталий Мутко.

"Мы должны сделать так, чтобы уезжать из малых городов не хотелось. Я посещаю районы, вижу изменения, которые меняют настроения людей. Уверен, что инструменты на федеральном уровне будут развиваться, а наш форум этому поможет", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.