Сначала Балахна: акция "Прошагай город" стартовала в Нижегородской области 2 ноября Общество

Сначала Балахна: акция "Прошагай город" стартовала в Нижегородской области 2 ноября.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в преддверии Дня народного единства, в Нижегородской области стартовала акция "Прошагай город".

Она включает в себя серию квестов, первый из них намечено провести в Балахне 2 ноября. Участникам предстоит познакомиться с достопримечательностями и историей города и нанести интересные туристические объекты на онлайн-карты. В этот же день в Балахнинском районе пройдет открытие экологического маркированного пешеходного маршрута "Тропы Озерного края". Для любителей активного отдыха организуется 16-километровый кросс-поход по осеннему лесу в районе д. Конево.

3 ноября акция "Прошагай город" пройдет в городе Заволжье, где на карты Яндекс и Goоgle будут нанесены скверы и памятные места, благоустроенные по программе "Формирование комфортной городской среды" и программам поддержки местных инициатив (микрорайоны Центральный, Гидростроительный, Дзержинский и Рождественский).

В День народного единства, 4 ноября, акция состоится в Нижнем Новгороде. В столице Приволжья будут действовать пять маршрутов: два маршрута сформированы в рамках программы "Культурный район" - "Пять веков Сормовского пятака" и "Соцгород Автозавода – город мечта". Еще три маршрута пройдут по исторической части Нижнего Новгорода – "Большая Покровская – главная улица", "Нижегородский Кремль – страж восьми веков" и "От Верхнего базара до Нижнего базара".

В ходе квестов команды из десяти человек в онлайн-картах нанесут метки новых и дополнят информационные карточки уже имеющихся объектов, относящихся к достопримечательностям Нижнего Новгорода, имеющих культурную и историческую ценность, а также объектов туристской инфраструктуры.

Кроме того, участники акции будут заняты подготовкой фото- и видеоматериалов, на основе которых планирует создать проморолики маршрутов. Также участники акции будут публиковать сообщения в соцсетях с хештэгами #прошагайгород #прошагайнижний и #прошагайгороднн.

Также в этот день в акции примут участие жители Бора и Дзержинска.