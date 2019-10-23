Где приобрести мебельную продукцию в интернете?

Отличную мебель предлагает интернет-магазин «Мебель Бум» https://www.mebelboom.com.ua/, ассортимент которого можно увидеть на его сайте. Это высококачественная мебельная продукция в разных ценовых категориях. На сайте можно увидеть мебель для жилых и офисных помещений, садовых и дачных домов и коттеджей, ресторанов, кафе и гостиниц.

Ассортимент

Кухонная мебель.

Мебель для спальных комнат.

Мягкая мебель.

Мебель для гостиных и прихожих.

Разные виды шкафов и интерьерные решения.

Детская и подростковая мебель.

Офисная мебель.

Садово-дачная мебель.

Мебель для оснащения ресторанов, кафе.

Мебель для гостиничного бизнеса.

Ассортимент постоянно пополняется новыми поступлениями. В магазине есть раздел, в котором собраны «хиты» продаж. Компания постоянно проводит распродажи и акции, на которых приобрести продукцию можно намного дешевле.

Преимущества услуг

Защита покупателя от некачественного обслуживания и продукции.

Рекомендованные производителями розничные цены на мебель.

Скидки на продукции по акциям, на распродажах, возможность покупки уцененных товаров.

Тщательный контроль качества предлагаемой мебельной продукции, работа с проверенными поставщиками и производителями.

Возможность оплаты заказа наложенным платежом при получении.

Программа лояльности, включающая бонусы, приятные сюрпризы и преимущества для клиентов.

Доставка по Украине разными почтовыми службами и компаниями.

Возможность самовывоза из магазинов, шоу-румов и складских площадок.

В магазине действуют специальные условия на покупки для некоторых категорий клиентов. А именно, для розничных покупателей, дизайнеров, владельцев бизнеса, новоселов, иностранцев, постоянных заказчиков.

На сайте магазина представлен ассортимент мебели из разных стран мира. Здесь можно приобрести мебельную продукцию итальянского, польского, украинского производства, а также китайского и малазийского. Есть также большой выбор мебели из других стран мира. Вся продукция имеет высокое качество, реализуется по оптимальным расценкам.

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