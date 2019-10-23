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Общество

"Промыслы стали часть образа России по всем мире", - Глеб Никитин

02 ноября 2019 12:33  [69] Общество

"Промыслы стали часть образа России по всем мире", - Глеб Никитин.

Как сообщает пресс-служба главы региона, губернатор Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие во всероссийской акции по поддержке художественных промыслов.

Идея акции заключается в том, чтобы в преддверии празднования Дня народного единства, а также в сами праздничные дни, приобрести изделие народных промыслов или прийти на работу или на праздник в одежде или с аксессуаром НХП родного региона.

Участникам акции предложено разместить соответствующее фото в соцсетях (свое фото или совместное фото с родными, друзьями) вместе с изделием народного промысла и с хэштэгом: Россия#мыедины#нхп#Нижегородскаяобласть#названиепромысла.

"Приглашаю всех принять участие во Всероссийской акции по поддержке народных художественных промыслов. Около трети из них сохранилась именно в Нижегородской области. Хохлома, полхов-майданская и  городецкая росписи, казаковская филигрань, чкаловский гипюр… Этот список можно продолжать еще долго. Промыслы стали частью образа России во всем мире. Хочется, чтобы изделия наших мастеров были востребованы и на родине. Были частью интерьеров и уличного оформления, органично использовались в одежде детей и взрослых. Поэтому призываю поддержать флешмоб, размещать в соцсетях свои фото. Удачи!" - сказал Глеб Никитин.

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