Производство различных вакуумных пакетов

Компания HORECA Good Trade производит разные виды вакуумных пакетов. Для этого используется высокотехнологическое оборудование, инновационные технологии, современные материалы. Выгодно купить вакуумные пакеты можно непосредственно на сайте ее интернет-магазина. На нем представлен ассортимент упаковочной продукции по оптимальным потребительским ценам.

Основные виды упаковки

Пакеты для вакуумной упаковки.

Рулонная продукция.

Компания также предлагает индивидуальный расчет стоимости пакетов.

Рулонные материалы представлены фольгой, поливинилхлоридной пленкой, пергаментом и подпергаментом. Однако основным видом продукции являются пакеты для вакуумной упаковки. Они стали популярны у потребителей и специалистов благодаря ряду преимуществ перед обычными разновидностями упаковочных материалов. Вакуумные пакеты изготавливаются из многослойной барьерной пленки. Такой материал обладает достаточной стойкостью к механическим повреждениям. Он также имеет и другие технические и эксплуатационные достоинства.

Экологическая безопасность.

Надежность в эксплуатации.

Экономичность использования.

Практичность в применении.

Герметичность упаковочных пакетов.

Незначительный удельный вес.

Возможность применять для вакуумной упаковки практически всех видов продуктов питания.

Отличные потребительские качества.

Этих достоинств достаточно для того, чтобы многие компании, использующие упаковочные материалы, сделали выбор в пользу вакуумных пакетов. Они нашли применение для упаковки приготовленной еды, продуктов питания, одежды.

Преимущества услуг компании

Индивидуальный подбор упаковочных материалов под нужды и требования клиента.

Высокий уровень сервисного обслуживания, включающий доставку в короткие сроки, консультации и помощь клиентам.

Высокое качество выпускаемой продукции, она соответствует государственным стандартам, стандартам производства.

Выгодная стоимость продукции, которая достигается использованием прямых поставок материалов от производителей, благодаря собственному экономичному производству.

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