Производство различных вакуумных пакетов

Компания HORECA Good Trade производит разные виды вакуумных пакетов. Для этого используется высокотехнологическое оборудование, инновационные технологии, современные материалы. Выгодно купить вакуумные пакеты можно непосредственно на сайте ее интернет-магазина. На нем представлен ассортимент упаковочной продукции по оптимальным потребительским ценам.
Основные виды упаковки
Компания также предлагает индивидуальный расчет стоимости пакетов.
Рулонные материалы представлены фольгой, поливинилхлоридной пленкой, пергаментом и подпергаментом. Однако основным видом продукции являются пакеты для вакуумной упаковки. Они стали популярны у потребителей и специалистов благодаря ряду преимуществ перед обычными разновидностями упаковочных материалов. Вакуумные пакеты изготавливаются из многослойной барьерной пленки. Такой материал обладает достаточной стойкостью к механическим повреждениям. Он также имеет и другие технические и эксплуатационные достоинства.
Этих достоинств достаточно для того, чтобы многие компании, использующие упаковочные материалы, сделали выбор в пользу вакуумных пакетов. Они нашли применение для упаковки приготовленной еды, продуктов питания, одежды.
Преимущества услуг компании
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