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Производство различных вакуумных пакетов

02 ноября 2019 12:18  [40]

Компания HORECA Good Trade производит разные виды вакуумных пакетов. Для этого используется высокотехнологическое оборудование, инновационные технологии, современные материалы. Выгодно купить вакуумные пакеты можно непосредственно на сайте ее интернет-магазина. На нем представлен ассортимент упаковочной продукции по оптимальным потребительским ценам.

Основные виды упаковки

  • Пакеты для вакуумной упаковки.
  • Рулонная продукция.

Компания также предлагает индивидуальный расчет стоимости пакетов.

Рулонные материалы представлены фольгой, поливинилхлоридной пленкой, пергаментом и подпергаментом. Однако основным видом продукции являются пакеты для вакуумной упаковки. Они стали популярны у потребителей и специалистов благодаря ряду преимуществ перед обычными разновидностями упаковочных материалов. Вакуумные пакеты изготавливаются из многослойной барьерной пленки. Такой материал обладает достаточной стойкостью к механическим повреждениям. Он также имеет и другие технические и эксплуатационные достоинства.

  • Экологическая безопасность.
  • Надежность в эксплуатации.
  • Экономичность использования.
  • Практичность в применении.
  • Герметичность упаковочных пакетов.
  • Незначительный удельный вес.
  • Возможность применять для вакуумной упаковки практически всех видов продуктов питания.
  • Отличные потребительские качества.

Этих достоинств достаточно для того, чтобы многие компании, использующие упаковочные материалы, сделали выбор в пользу вакуумных пакетов. Они нашли применение для упаковки приготовленной еды, продуктов питания, одежды.

Преимущества услуг компании

  • Индивидуальный подбор упаковочных материалов под нужды и требования клиента.
  • Высокий уровень сервисного обслуживания, включающий доставку в короткие сроки, консультации и помощь клиентам.
  • Высокое качество выпускаемой продукции, она соответствует государственным стандартам, стандартам производства.
  • Выгодная стоимость продукции, которая достигается использованием прямых поставок материалов от производителей, благодаря собственному экономичному производству.

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