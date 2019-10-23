Инспекция Гостехнадзора проведет выездной прием граждан в Борском районе Нижегородской области 6 ноября Общество

Инспекция Гостехнадзора проведет выездной прием граждан в Борском районе Нижегородской области 6 ноября.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, мероприятие будет проводиться в с. Ивановское Ямновского сельсовета.

Согласно предоставленной информации, граждане смогут без посещения райцентра оформить документы на самоходную технику, пройти необходимое ТО, переоформить удостоверения тракториста.

Численность самоходных машин и других видов техники, включая прицепы, в Ямновском сельсовете составляет 65 единиц, 133 человека имеют удостоверения тракториста-машиниста.

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