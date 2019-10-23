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Происшествия

Страдающая потерей памяти 83-летняя Евгения Матвеичева без вести пропала в Нижнем Новгороде

02 ноября 2019 17:32  [68] Происшествия
Фото из соцсети

Фото из соцсети

Страдающая потерей памяти 83-летняя Евгения Матвеичева без вести пропала в Нижнем Новгороде.

По данным добровольческого поисково-спасательного центра "Рысь", женщина 2 ноября в 08:00 ушла из дома на ул. Голубева, где она сейчас и что с ней, неизвестно.

Приметы пропавшей без вести: среднего телосложения, рост 160 см, седые волосы.

На пенсионерке были коричневый плащ, черная юбка, черные сапоги. При себе имела пакет с вещами.

Всех, кто располагает сведениями, которые могут помочь в поисках, просят обращаться по телефонам: 8 (831) 28-38-200 или 102.

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