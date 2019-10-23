Нижегородское "Торпедо" уступило финскому "Йокериту" Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

"Торпедо" уступил финскому "Йокериту" в первом матче выездной серии со счетом 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). Об этом сообщается на сайте нижегородского хоккейного клуба.

Команды начали встречу практически без раскачки - опасные моменты создавались и у тех, и у других ворот. В реализации, однако, поначалу больше преуспели хозяева - в середине периода Брайан О'Нилл оказался один на пятаке и подставил клюшку под наброс от синей линии. Тем не менее, торпедовцы в концовке периода восстановили равенство в счёте - отличился Джордан Шрёдер.

Вторая двадцатиминутка началась с торпедовского большинства, которое, несмотря на обилие опасных момент у ворот Яниса Калниньша, реализовать не удалось. Нижегородцы некоторое время продолжали владеть инициативой, однако ближе к окончанию периода хозяева нарастили темп и насели на ворота Андрея Тихомирова. Давление принесло свои плоды - играя в большинстве, "Йокерит" вновь вышел вперёд усилиями Микко Лехтонена.

В третьем периоде нижегородцы постарались бросить все оставшиеся силы в атаку, но организовать полноценный штурм ворот Калниньша так и не удалось. Хозяева же увеличили разрыв в счёте до двух шайб, установив итоговый счёт встречи - 1:3.

Следующий матч нижегородцы проведут в Подольске 4 ноября. Соперником станет местный "Витязь".