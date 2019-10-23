Ветер до 20 м/с ожидается в Нижегородской области в ближайшие часы Общество

Ветер до 15-20 м/с ожидается в Нижегородской области в ближайшие часы. Об этом сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС". Усиление юго-западного ветра сохранится ночью, а также днем 4 ноября 2019 года.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставлять вблизи них свои автомобили.