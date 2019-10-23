Преимущества использования грузового такси

Грузоперевозки в Киеве помогут быстро и недорого перевезти ваши вещи на новую квартиру, в офис, на дачу или просто доставить технику из магазина. Если вам нужно срочно что-то перевезти или доставить, то грузовое такси - отличное решение.
Среди преимуществ пользования услугами компании inka-trans.ua можно выделить следующие:
Компания inka-trans.ua представляет широкий спектр услуг и дает гарантию их выполнения. После оставления заявки формируется оптимальный маршрут и к вам оперативно выезжает машина. Процесс оформления заявки подтверждается необходимыми разрешениями и
документами: товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, сертификаты соответствия. С момента начала поездки проводится мониторинг движения. Диспетчеры при приеме заказа предложат выгодную машину, чтобы вам не пришлось платить больше.
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