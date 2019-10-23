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Преимущества использования грузового такси

04 ноября 2019 11:27  [41]

Грузоперевозки в Киеве помогут быстро и недорого перевезти ваши вещи на новую квартиру, в офис, на дачу или просто доставить технику из магазина. Если вам нужно срочно что-то перевезти или доставить, то грузовое такси - отличное решение.

Среди преимуществ пользования услугами компании inka-trans.ua можно выделить следующие:

  • Оперативная работа. Подача автомобиля осуществляется в течение 30 минут. После того как вы подали заявку ближайшая машина отправится в назначенное место.
  • Есть возможность нанять такси с грузчиками. Они помогут осуществить разгрузку и погрузку перевозимых вещей. Данная услуга оплачивается отдельно. Экономить на этом не стоит. Специалисты грамотно разместят имущество внутри машины, что позволит перевезти больше вещей.
  • Нет необходимости доплачивать за тоннаж. Для срочных перевозок обычно хватает машины с грузоподъемностью 1,5 тонны. Но автопарк компании большой. В наличии есть авто 2 тонны, 3 тонны, 5 тонн, 10 тонн, 20 тонн.
  • Удобная доставка. Ваши вещи будут доставлены «от двери до двери». Все довезут туда, куда необходимо.
  • Автомобиль — это всегда удобно. Ведь по пути можно заехать в несколько мест сразу. К примеру, можно развозить товары для покупателей, затем забрать мебель из магазина и привезти по адресу. Это обойдется в разы дешевле, чем поездки из точки А в точку Б несколько раз.
  • Стоимость услуг вас приятно удивит доступностью. Многие думают, что грузовое такси – это удовольствие не из дешевых. Однако, это не так. Компания выстраивает оптимальные тарифы, которые выгодны для всех.

Компания inka-trans.ua представляет широкий спектр услуг и дает гарантию их выполнения. После оставления заявки формируется оптимальный маршрут и к вам оперативно выезжает машина. Процесс оформления заявки подтверждается необходимыми разрешениями и
документами: товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, сертификаты соответствия. С момента начала поездки проводится мониторинг движения. Диспетчеры при приеме заказа предложат выгодную машину, чтобы вам не пришлось платить больше.

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