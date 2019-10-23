Преимущества использования грузового такси

Грузоперевозки в Киеве помогут быстро и недорого перевезти ваши вещи на новую квартиру, в офис, на дачу или просто доставить технику из магазина. Если вам нужно срочно что-то перевезти или доставить, то грузовое такси - отличное решение.

Среди преимуществ пользования услугами компании inka-trans.ua можно выделить следующие:

Оперативная работа. Подача автомобиля осуществляется в течение 30 минут. После того как вы подали заявку ближайшая машина отправится в назначенное место.

Есть возможность нанять такси с грузчиками. Они помогут осуществить разгрузку и погрузку перевозимых вещей. Данная услуга оплачивается отдельно. Экономить на этом не стоит. Специалисты грамотно разместят имущество внутри машины, что позволит перевезти больше вещей.

Нет необходимости доплачивать за тоннаж. Для срочных перевозок обычно хватает машины с грузоподъемностью 1,5 тонны. Но автопарк компании большой. В наличии есть авто 2 тонны, 3 тонны, 5 тонн, 10 тонн, 20 тонн.

Удобная доставка. Ваши вещи будут доставлены «от двери до двери». Все довезут туда, куда необходимо.

Автомобиль — это всегда удобно. Ведь по пути можно заехать в несколько мест сразу. К примеру, можно развозить товары для покупателей, затем забрать мебель из магазина и привезти по адресу. Это обойдется в разы дешевле, чем поездки из точки А в точку Б несколько раз.

Стоимость услуг вас приятно удивит доступностью. Многие думают, что грузовое такси – это удовольствие не из дешевых. Однако, это не так. Компания выстраивает оптимальные тарифы, которые выгодны для всех.

Компания inka-trans.ua представляет широкий спектр услуг и дает гарантию их выполнения. После оставления заявки формируется оптимальный маршрут и к вам оперативно выезжает машина. Процесс оформления заявки подтверждается необходимыми разрешениями и

документами: товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, сертификаты соответствия. С момента начала поездки проводится мониторинг движения. Диспетчеры при приеме заказа предложат выгодную машину, чтобы вам не пришлось платить больше.

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