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Актерские тренинги для бизнеса

04 ноября 2019 11:30  [40]

Всем руководителям малого или крупного бизнеса очень важно освоить методы и приемы воздействия, убеждения клиентов, работников, партнеров. В этом может помочь актерский тренинг. Он поможет справиться со страхами, связанными с публичными выступлениями, научит излагать мысли правильно и устранить дефекты речи. Приемы актерского мастерства:

  • Учат не боятся публичных выступлений перед большой аудиторией или маленькой группой лиц.
  • Учат эффективно вести переговоры, чтобы сохранить и укрепить имидж компании или получить материальную выгоду.
  • Помогут создать команду и эффективно ей управлять.

Действенным методом может стать театр. Вести диалог очень важно в любом деле. И абсолютно неважно руководитель вы или подчиненный, чтобы выполнять свою работу хорошо, нужно уметь разговаривать и объясняться. Для этого понадобятся навыки актера: дикция, уверенность, умение себя подать, держаться на публике, вдохновлять других людей. Чтобы познать это, компания leludi.ru предлагает разыграть спектакль.

Кому подойдет актерский тренинг?

  • Отдел менеджмента. Вы научитесь заряжать свою команду на подвиги, прислушиваться к себе и чувствовать людей вокруг, чтобы предлагать им то, что нужно.
  • Отдел продаж. Продажи напрямую связаны с умением выражать свою мысль и грамотно говорить. Важно чтобы люди вам поверили и захотели приобрести необходимую продукцию, поэтому тренинг поможет выйти на новый уровень коммуникации с людьми.
  • Для своей команды. Иногда просто нужно оторваться от рутинных дел и посмотреть на мир другими глазами, чтобы вдохновиться на новые свершения.
  • Подойдет тем, кто давно мечтал попробовать себя в роли актера. Вы можете принять участие в спектакле или перфомансе.
  • Актерский тренинг поможет раскрыть творческий потенциал в новом виде искусства.

Чтобы отношения в коллективе всегда были легкими и прекрасными, сотрудники всегда приходили вовремя и были нацелены на результат, работали продуктивнее разумно пройти тренинг для мотивации. В ходе общения сформируется о создание культуры корпорации, ее ценностей и миссии в целом.

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