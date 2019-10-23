Самые востребованные аксессуары для смартфонов

С каждым годом на рынке появляются новые гаджеты, а вместе с ним успешно развивается рынок аксессуаров для них. В первую очередь их назначение защищать технику от механических и других повреждений. Благодаря тому, что устройства мобильные ими можно пользоваться где угодно. Поэтому минимальный набор для защиты - пленки и чехлы для телефона. Стекло или пленка защитят от потертостей, царапин и других повреждений. Чехол убережет от попадания пыли, грязи, воды. Аксессуары прежде всего предназначены для:
Большой популярностью пользуются зарядные устройства, наушники, кабели USB. Эти вещи необходимы абсолютно всем пользователям смартфонов, планшетов и даже ноутбуков. По наушникам удобно общаться с близкими людьми на расстоянии или просто слушать музыку, смотреть фильмы и при этом не мешать окружающим. Востребованными также являются чехлы для занятий спортом, которые крепятся на руку и не мешают при активностях. Подумайте о приобретении фитнес-браслета, если часто ходите в зал.
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