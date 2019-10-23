Что делать, если треснул стеклопакет?

Разбитое стекло всегда доставляет много проблем. К тому же это может быть небезопасно. Об осколки можно легко порезаться. Если стекло нецелое, то тепло уходит, создается неприятный свист, проникает в комнату пыль. Многие думают, что в такой ситуации есть только один выход - заменить стеклопакет. Но мастера компании «ПРОфф ОКНА» могут произвести замену только поврежденного стекла. О трудностях вам не придется беспокоится, потому что все за вас сделают специалисты. Если замена нужна срочно, то компания выполнит и такую работу. В таком случае срок замены составит один день.

Стеклопакет является часть всей конструкции, поэтому его можно заменить без демонтажа всего окна. Это в свою очередь имеет свои преимущества:

Нет необходимости дополнительно тратить деньги на заказ новых рам.

Под размеры створок подгоняется блок.

Грамотный ремонт оставит теплоизоляцию и звукоизоляцию на прежнем уровне.

Почему не стоит менять только одно стекло?

Если рассмотреть этот вопрос с технической точки зрения, то такая процедура возможна, но практически невыгодна. Во-первых, будет сложно с точностью повторить первоначальную конструкцию, замена будет очень кропотливой и отнимет много сил, времени. Полной герметичности добиться практически невозможно.

В камеру вполне возможно просочится влага, а это будет приводить к запотеванию каждый раз, когда будет перепад температуры воздуха. Если все же необходима замена стеклопакета срочно, то лучше всего ставить готовый блок. Он изготавливается исходя из размеров, которые сделают специалисты компании.

Часто люди сами решают заменить стеклопакет, чего мастера не рекомендуют делать. Просто потому что они тяжелые и это очень опасно, если изделие упадет, то может нанести очень тяжелую травму. Еще можно сделать ошибку в размерах из-за чего блок просто не подойдет к раме и деньги вы потратите впустую. Если не знать тонкостей демонтажных работ, то можно повредить раму. Поэтому все работы, связанные с монтажом и демонтажем конструкции лучше доверить специалисту.

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