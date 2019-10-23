Ручки с логотипом как реклама

Каждый день появляются новые виды рекламы. Сейчас уже никого не удивить буклетами, блокнотами и календарями. Ручки – новый современный вид рекламы. Маркетологи убеждены, что канцелярская продукция является намного эффективнее, чем плакаты, одежда и т.п. Компания primaline.ru предлагает изготовление ручек с логотипом заказчика. Заказав такую продукцию, вы можете сэкономить рекламный бюджет.

Почему данный вид рекламы эффективен?

Это целевая реклама и работает прямо. Вручите своему потенциальному клиенту, партнеру такую ручку и любым другим людям, кто заинтересован в ваших услугах или продукции.

Ручка – это недорогой предмет, но реклама, которая нанесена на нее будет работать долго. Примерно до того времени пока она не перестанет писать или клиент ее не потеряет.

Этот способ рекламы лучше всего выбирать для каких-то мероприятий, где соберется большое количество людей. К примеру, семинар, мастер-класс, конференция. Ручка будет как сувенир и ненавязчивым напоминанием о прошедшем мероприятии, организаторе и товаре, который был представлен. Это отличный способ привлечь внимание большого количества людей, при этом затратив мало средств. Еще реклама на ручках может в значительной степени увеличить узнаваемость вашей компании.

Шариковые ручки везде пригодятся и имеются в сумке девушек и парней. Логотип на ручке повышает статус компании. Можно для рекламы использовать изделия из пластика или металла. Первые могут позволит даже самые маленькие компании, которые недавно существуют на рынке. Вторые более тяжелые и стоят дороже, что подчеркнет престиж фирмы. Они будут намного приятнее на ощупь. Ручка указывает на ответственное отношение во всему, даже к мелочам. На это очень сильно обращают внимание партнеры, которые хотят с вами сотрудничать.

Если смотреть статистику, то печать логотипа на ручках делают как большие, так и маленькие организации. Даже компании с уже раскрученным именем используют этот способ рекламы. Поэтому не упускайте такой шанс заявить о себе. Ведь можно использовать успешный опыт других людей и заказать ручки с логотипом.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.