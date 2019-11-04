ФК "Нижний Новгород" в турнире НФЛ одержал победу над "Шинником" Спорт

Фото: ФК Шинник

ФК "Нижний Новгород" на выезде одержал победу над ярославским "Шинником" в 21-м туре первенства ФНЛ. Об этом говорится в сообщении нижегородской команды.

Матч в Ярославле 3 ноября завершился со счетом 3:1 в пользу ФК "НН".

Таким образом "Нижний Новгород" набрал 28 очков и расположился в таблице на 10-м месте. "Шинник" с 30 очками занимает 9-ю позицию.

В составе гостей поля в Ярославле отличились Максим Палиенко (11-я минута), Али Гаджибеков (37) и Александр Ставпец (59, с пенальти). У хозяев гол забил Сергей Самодин (72).

"Мы победили заслуженно, показали характер, за что я поблагодарил ребят после матча. Но самое главное: мы показали игру, к которой стремимся. Когда надо, контролировали мяч, когда надо, переходили в быстрые атаки, создав достаточное количество голевых моментов. Мы ищем тот баланс, который будет приносить нам успех. Сегодня многое у нас получалось. Отсюда и результат", - сказал по итогам матча главный тренер ФК "НН" Роберт Евдокимов.