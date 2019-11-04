Почти 100 домов Автозаводского района отключат от холодного водоснабжения 6 ноября Общество

Почти 100 домов Автозаводского района отключат от холодного водоснабжения 6 ноября 2019 года. Как сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал", плановые работы по замене запорной арматуры на трубопроводах будут проводиться с увеличения надежности системы водоснабжения города.

Водоснабжение отключат с 9:00 до 21:00 в домах от ул. Космической,34 до ул. Комсомольской, 55.



Нижегородский водоканал рекомендует жителям на период отключения сделать запасы холодной воды. Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по району в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.



Список адресов, где будет ограничено водоснабжение: