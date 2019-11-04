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Общество

Почти 100 домов Автозаводского района отключат от холодного водоснабжения 6 ноября

05 ноября 2019 09:59  [70] Общество

Почти 100 домов Автозаводского района отключат от холодного водоснабжения 6 ноября 2019 года. Как сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал", плановые работы по замене запорной арматуры на трубопроводах будут проводиться с увеличения надежности системы водоснабжения города.

Водоснабжение отключат с 9:00 до 21:00 в домах от ул. Космической,34 до ул. Комсомольской, 55.

Нижегородский водоканал рекомендует жителям на период отключения сделать запасы холодной воды. Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по району в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.

Список адресов, где будет ограничено водоснабжение:

Жилые дома:

пр. Ильича 49, 51, 53, 55, 57, 47, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77,

пр. Молодежный  46, 48, 50, 52, 56, 54, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 78а, 76, 78,

ул. Красноуральская, 13к2, 13к1, 17, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20,18,16,14,12,

ул. Левитана, 5, 5а,

ул. Карьерная, 1, 1а

ул. Дегтярёва, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

ул. Толбухина, 12, 14, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20а, 21, 23, 25, 15а,

ул. Красных Партизан 13, 15, 17, 6, 8,

ул. Спутника, 2,4,

пер. Бакинский, 7

Организации: Центральная библиотека Автозаводского района, Школа № 144, Центр психоло-педагогический медицинской и социальной помощи, Баня (ул. Красных Партизан 8а/4), Д/С №98, Морг (Пр. Ильича,  52), Больница № 23, Противотоберкулезный диспансер, Детский дом (Пр. Ильича, 56), П/Ч № 46, ВЕБАСТО  РУС торговая компания, АЛМАЗ БЕТОН ООО, ФИН СИБ Канцелярские товары, Поликорбанат-НН ООО- торговая компания, Сладкий мир торговая компания

 

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