Подозреваемый в серии краж задержан в Городецком районе Происшествия

Подозреваемый в серии краж задержан в Городецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 5 ноября 2019 года.

Сотрудники уголовного розыска установили причастность 23-летнего задержанного из соседнего региона к совершению пяти краж из домов. Общая стоимость похищенного составила более 100 тысяч рублей. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

В августе текущего года стали поступать заявления от хозяев частных домовладений и дачных домов о хищениях имущества. По всем фактам хищений были возбуждены уголовные дела.

В ходе расследования следователи и оперативные сотрудники установили, что к совершению нескольких преступлений может быть причастен один человек. Об этом свидетельствовали изъятые на местах преступлений вещественные доказательства и способ проникновения в жилища.

Полицейскими установлено, что в августе задержанный, совершил серию краж на территории деревни Никольское и двух садовых обществ Городецкого района. Он отжимал стеклопакет и проникал в частный дом. Аналогичные преступления были совершены им в садовых обществах Городецкого района.

Он похитил телевизоры, продукты питания, кухонный нож, электропилу, фотоапарат, и электрический чайник, шуруповерт, водяной насос, электрорубанок, топор, медно-никелевый самовар и другие вещи.