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Общество

Акция "Прошагай город!" прошла в Дзержинске

05 ноября 2019 11:29  [73] Общество

Акция "Прошагай город!" прошла в Дзержинске в День народного единства. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в ней приняли участие 5 молодежных команд от учебных заведений и общественных объединений города.

"Прошагай город!" проводится в городах Нижегородской области Фондом развития моногородов совместно с Внешэкономбанком Российской Федерации, Российским экспортным центром и компаниями Google и Яндекс.

Была организована квест-игра по наиболее значимым местам города. На каждом этапе маршрута экскурсоводы знакомили команды с историей города, его архитектурой. В ходе игры ребята заносили на онлайн карты свои фотографии на фоне достопримечательностей и отвечали на вопросы о городе.

Как отметил глава городского округа города Дзержинска Иван Носков, проведение таких акций в форме квеста поможет молодежи лучше изучить свой город, рассказать о Дзержинске с помощью современных приложений и привлечь туристов.

После завершения квеста участники защищали презентации своих маршрутов перед экспертным жюри. Оценивали ребят заместитель главы города Ольга Жаворонкова, вице-президент блока развития городской экономики Внешэкономбанка Российской Федерации, заместитель Генерального директора МОНОГОРОДА.РФ Наталья Ибрагимова, а также руководитель сектора проектов департамента туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Павел Миронов.

Победителем квест игры стала команда "Молодогвардейцы".

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