Родители предложили внести изменения в меню школ Дзержинска Общество

Фото: администрация Дзержинска

Родители предложили внести изменения в меню школ Дзержинска. Как сообщили в администрации город, совместно с управлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области и Ассоциацией организаторов социального питания прошла встреча с родителями, на которой обсудили вопросы питания и работы столовых в школах.

Особое внимание в обсуждении было уделено расширению рациона учеников, изменению некоторых позиций в меню школьных столовых. Все предложения, поступившие от родителей в ходе встречи, были рассмотрены.

"Расширение ассортимента фруктов в меню или включения дополнительных категорий питания, о чем говорят сегодня родители, к сожалению, повлечет за собой увеличение стоимости питания. С целью недопущения высокого роста цены, увеличение может быть рассмотрено в пределах 15 рублей, что в итоге будет все равно ниже, чем в других городах Нижегородской области", - отметила заместитель главы администрации Дзержинска Юлия Ашуркова.

В рамках встречи при поддержке Ассоциации организаторов социального питания состоялась дегустация блюд из школьного меню от разных предприятий.

Напомним, что в Дзержинске 39 общеобразовательных школ, из них в 22 школах питание организует муниципальное предприятие "Комбинат питание". Организации для обеспечения питания в школах определяются по итогу проведения конкурсов.