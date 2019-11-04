Последние новости рубрики Общество
05 ноября 2019 12:12  [46] Прохождение Меркурия по диску Солнца смогут увидеть нижегородцы 11 ноября
05 ноября 2019 12:04  [58] "Нижегородская область может стать площадкой для обмена мнениями представителей славянского мира", - Артем Кавинов
05 ноября 2019 11:58  [93] Родители предложили внести изменения в меню школ Дзержинска
05 ноября 2019 11:30  [89] Нижегородские активисты попросили губернатора отремонтировать дом Мельникова-Печерского к 2021 году
05 ноября 2019 11:29  [72] Акция "Прошагай город!" прошла в Дзержинске
05 ноября 2019 10:20  [153] Лиса вновь была замечена около Нижегородского кремля
05 ноября 2019 09:59  [92] Почти 100 домов Автозаводского района отключат от холодного водоснабжения 6 ноября
04 ноября 2019 19:29  [260] Двум нижегородцам вручили премию Минина и Пожарского
04 ноября 2019 11:48  [266] Дни открытых дверей для пенсионеров пройдут в Нижегородской области в ноябре
04 ноября 2019 09:00  [233] "Пусть не коснется беда рубежей нашей Родины, а небо всегда будет мирным", - Глеб Никитин
Общество

Родители предложили внести изменения в меню школ Дзержинска

05 ноября 2019 11:58  [93] Общество

Фото: администрация Дзержинска

Родители предложили внести изменения в меню школ Дзержинска. Как сообщили в администрации город, совместно с управлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области и Ассоциацией организаторов социального питания прошла встреча с родителями, на которой обсудили вопросы питания и работы столовых в школах.

Особое внимание в обсуждении было уделено расширению рациона учеников, изменению некоторых позиций в меню школьных столовых. Все предложения, поступившие от родителей в ходе встречи, были рассмотрены.

"Расширение ассортимента фруктов в меню или включения дополнительных категорий питания, о чем говорят сегодня родители, к сожалению, повлечет за собой увеличение стоимости питания. С целью недопущения высокого роста цены, увеличение может быть рассмотрено в пределах 15 рублей, что в итоге будет все равно ниже, чем в других городах Нижегородской области", - отметила заместитель главы администрации Дзержинска Юлия Ашуркова.

В рамках встречи при поддержке Ассоциации организаторов социального питания состоялась дегустация блюд из школьного меню от разных предприятий.

Напомним, что в Дзержинске 39 общеобразовательных школ, из них в 22 школах питание организует муниципальное предприятие "Комбинат питание". Организации для обеспечения питания в школах определяются по итогу проведения конкурсов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph