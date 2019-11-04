Фото:
Родители предложили внести изменения в меню школ Дзержинска. Как сообщили в администрации город, совместно с управлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области и Ассоциацией организаторов социального питания прошла встреча с родителями, на которой обсудили вопросы питания и работы столовых в школах.
Особое внимание в обсуждении было уделено расширению рациона учеников, изменению некоторых позиций в меню школьных столовых. Все предложения, поступившие от родителей в ходе встречи, были рассмотрены.
"Расширение ассортимента фруктов в меню или включения дополнительных категорий питания, о чем говорят сегодня родители, к сожалению, повлечет за собой увеличение стоимости питания. С целью недопущения высокого роста цены, увеличение может быть рассмотрено в пределах 15 рублей, что в итоге будет все равно ниже, чем в других городах Нижегородской области", - отметила заместитель главы администрации Дзержинска Юлия Ашуркова.
В рамках встречи при поддержке Ассоциации организаторов социального питания состоялась дегустация блюд из школьного меню от разных предприятий.
Напомним, что в Дзержинске 39 общеобразовательных школ, из них в 22 школах питание организует муниципальное предприятие "Комбинат питание". Организации для обеспечения питания в школах определяются по итогу проведения конкурсов.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+