"Нижегородская область может стать площадкой для обмена мнениями представителей славянского мира", - Артем Кавинов Общество

Артем Кавинов Фото: НИА Нижний Новгород

"Нижегородская область могла бы стать постоянной площадкой для обмена мнениями представителей славянского мира", - сказал депутат Государственной думы ФС РФ Артем Кавинов, комментируя состоявшийся в регионе Международный славянский форум.

Форум прошел со 2 по 5 ноября 2019 года. Его гостями стали десятки представителей славянских государств Болгарии, Сербии, Польши, Украины, Белоруссии.

"Получилось действительно знаковое событие для всех неравнодушных людей, всех, кто работает в теме объединения славянского мира. Это отметил практически каждый выступающий. Конечно, проведение такого масштабного мероприятия было невозможно без должной степени открытости и нацеленности на сотрудничество со стороны нижегородских руководителей. Регион сегодня активно поддерживает контакты со многими славянскими странами, в том числе Белоруссией, Сербией. Гости в очередной раз увидели и радушный прием, и намерение к взаимодействию", - сказал Артем Кавинов.

В целом, как отметил депутат, всеми выступающими поднимались важнейшие темы исторического единства славянского мира, вопросы противостояния вызовам, провокациям, которые сегодня проходят в политическом пространстве. Отмечалась важнейшая связующая роль русской православной церкви.

"Как справедливо заметили представители научного сообщества на форуме, вне зависимости от желания политиков, есть часть мира, которая всегда контролировалась и будет контролироваться славянскими народами", - добавил депутат.

Артем Кавинов стал модератором первой части пленарного заседания форума, а также выступил с докладом о работе комитета Госдума по делам СНГ Евразийской интеграции и связям с соотечественниками в теме объединения славянского мира. Он рассказал о ряде законодательных инициатив по упрощенному гражданству для соотечественников, а также о поддержанных президентом решениях по увеличению квот для иностранных студентов.

"Отношения между правительствами не равны, не тождественны отношениям между народами. И для нас сегодня особо ценностным в международной деятельности становится именно гуманитарный вектор. Не случайно сегодня наш комитет ставит вопрос о разработке концепции гуманитарной политики РФ как самостоятельной составной части внешнеполитической стратегии страны. Прошедший международный славянский форум еще раз подтвердил правильность этой стратегии", - считает депутат.

Он также обратил внимание, что, возможно, данный форум станет началом хорошей традиции, и Нижегородская область могла бы стать накануне Дня народного единства постоянной площадкой для обмена мнениями представителей славянского мира.