Прохождение Меркурия по диску Солнца смогут увидеть нижегородцы 11 ноября Общество

Меркурий Фото: с сайта нижегородского планетария

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Редкое астрономическое явление – Транзит Меркурия (или прохождение планеты по диску Солнца) смогут увидеть нижегородцы 11 ноября 2019 года. Об этом сообщил старший научный сотрудник нижегородского планетария Алексей Киселев на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

На протяжении 5,5 часов Меркурий будет двигаться точно между Солнцем и точкой наблюдения. Планета при этом будет видна как маленькая черная точка на солнечном диске.

Явление начнется в 15:35, в 16:00 Меркурий скроется за горизонтом для нижегородских наблюдателей вместе с заходящим Солнцем. В момент начала явления Солнце будет находиться низко над горизонтом в юго-западном направлении. Закончится явление в 21:35.

Сотрудник планетария отметил, что увидеть транзит Меркурия глазами практически невозможно. Однако, в бинокли и телескопы явление хорошо наблюдается. В Нижнем Новгороде лучшими местами для наблюдений будут обзорные площадки парка Швейцария.

В следующий раз транзит Меркурия можно будет наблюдать только 12 ноября 2032 года.