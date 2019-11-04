Прохождение Меркурия по диску Солнца смогут увидеть нижегородцы 11 ноября

Меркурий
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Редкое астрономическое явление – Транзит Меркурия (или прохождение планеты по диску Солнца) смогут увидеть нижегородцы 11 ноября 2019 года. Об этом сообщил старший научный сотрудник нижегородского планетария Алексей Киселев на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
На протяжении 5,5 часов Меркурий будет двигаться точно между Солнцем и точкой наблюдения. Планета при этом будет видна как маленькая черная точка на солнечном диске.
Явление начнется в 15:35, в 16:00 Меркурий скроется за горизонтом для нижегородских наблюдателей вместе с заходящим Солнцем. В момент начала явления Солнце будет находиться низко над горизонтом в юго-западном направлении. Закончится явление в 21:35.
Сотрудник планетария отметил, что увидеть транзит Меркурия глазами практически невозможно. Однако, в бинокли и телескопы явление хорошо наблюдается. В Нижнем Новгороде лучшими местами для наблюдений будут обзорные площадки парка Швейцария.
В следующий раз транзит Меркурия можно будет наблюдать только 12 ноября 2032 года.
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