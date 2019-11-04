Банк непрофильных активов, банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров Бизнес

Банк непрофильных активов (Банк "Траст" (ПАО)), банк "Открытие", группа "Сафмар" Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров. Об этом сообщает пресс-служба банка "Открытие".

В пресс-службе пояснили, что общая сумма сделок, которые состоятся в рамках соглашения, превысит 135 млрд рублей.

Стороны договорились, что группа "Сафмар" выкупит ряд активов у группы банка "Траст" на сумму около 94 млрд рублей; реструктуризует часть активов, в данный момент принадлежащих банку, на общую сумму 41 млрд рублей, а также откажется от исковых требований к группам "Траст" и "БФКО" совокупно на 31 млрд рублей.

При этом ряд денежных сделок в размере 35 млрд рублей необходимо завершить до 31 декабря 2019 года, а трансформацию активов - до конца первого квартала 2020 года. Остальные платежи должны осуществляться по утвержденному графику до конца третьего квартала 2024 года.

Стороны не раскрывают сделки, вошедшие в периметр соглашения. Гарантами по сделкам выступают АО "Группа Сафмар", Михаил и Саит-Салам Гуцериевы.

По результатам реализации соглашения положительный экономический эффект для Банка "Траст" составит 135 млрд рублей. По итогам исполнения группой "Сафмар" всех условий данного соглашения группы "Траст" и "БФКО" обязуются не предъявлять группе "Сафмар" никаких требований в рамках сделок и транзакций, вошедших в соглашение об урегулировании, так как все убытки по этим сделкам будут закрыты.

По сделкам, не вошедшим в соглашение об урегулировании, стороны полностью сохраняют все юридические права и обязанности в соответствии с теми нормами законодательства, которым они подчинены. Микаил Шишханов, а также другие менеджеры, которые контролировали банки "БИН" и "РОСТ" до февраля 2017 года, когда М.С. Гуцериев возглавил банковскую группу "БИН", в соглашение об урегулировании не вошли. С ними предстоит отдельная работа за рамками подписанного соглашения.