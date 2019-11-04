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Общество

"Центр СБК" ошибочно выставил корректировку платежей потребителям "Теплоэнерго" в квитанциях за октябрь

05 ноября 2019 15:30  [71] Общество

Фото: КП-Нижний Новгород

ООО "Центр СБК" ошибочно выставил потребителям АО "Теплоэнерго" корректировку платежей по итогам 2018 года в квитанциях за октябрь 2019 года. С проблемой столкнулись жители 546 многоквартирных домов. Об этом со ссылкой на "Теплоэнерго" сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

В компании пояснили, что если пришли квитанции от Центра СБК и от Домоуправляющей компании, где в обеих платежках указана сумма корректировки, оплачивать необходимо только квитанцию Домуправляющей компании.

С 1 октября 2019 АО "Теплоэнерго" расторгло договорные отношения по информационно-расчетному обслуживанию с "Центром СБК" в части начисления платы за теплоснабжение 546 домов. Однако, компания, не имея поручения от "Теплоэнерго", произвела начисление корректировки по итогам 2018 года и выставила платежи от имени ресурсоснабжающей организации в квитанциях за октябрь 2019 года. Это привело к двойному предъявлению потребителям суммы корректировки к оплате.

АО "Теплоэнерго" потребовало от ООО "Центр СБК" вернуть потребителям ошибочно перечисленные суммы корректировки, а также указало на недопустимость начислений от имени АО "Теплоэнерго" без соответствующих поручений.

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