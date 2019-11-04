Мэрия Нижнего Новгорода нарушила закон при закупке автобусов, - ФАС РФ Происшествия

Федеральная антимонопольная служба России выявила нарушения со стороны администрации Нижнего Новгорода при закупке автобусов. Информация об этом содержится на сайте ведомства.

Речь идет о закупке автобусов на 1,1 млрд рублей.

Согласно информации, нарушения связаны со статьями закона о контрактной системе. ФАС выяснила, что дополнительное оборудование, предназначенное для безналичной оплаты проезда, может быть поставлено только одним поставщиком - австрийской компанией "КАПШ Групп", у которой в России есть официальный дистрибьютер - "Транстелематика". По мнению антимонопольной службы, такие условия ограничивают конкуренцию на рынке поставок данной продукции.

В настоящее время антимонопольная служба направила чиновникам предписание об отмене итогового протокола аукциона, приведении закупочной документации в соответствие с законом и размещении нового извещения.