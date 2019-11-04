Дзержинцы отдали наибольшее количество голосов за благоустройство "Утиного озера"

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"Утиное озеро" в Дзержинске заняло первое место в рейтинге голосования за благоустройство в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Итоги рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Дзержинске, стали известны 5 ноября на заседании межведомственной комиссии по формированию современной городской среды.
Согласно порядка реализации проекта, голосование впервые проходило в электронной форме на сайте www.golosza.ru. Всего в голосовании приняло участие более 18 тысяч человек.
В итоге первое место заняла территория "Утиного озера" (2 очередь), набрав 6328 голосов, второе место - территория Торговой площади с результатом 6201 голос.
Также в голосовании принимали участие территории озеро Святое – 5164, площадь Театральная – 4387, площадь Привокзальная – 4135, общественная территория общего пользования по адресу пр. Циолковского 80-86 – 2440, сквер на пл. Макарова – 1665 голосов, бульвар Правды – 1586 голосов.
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