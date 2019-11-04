Окно для приема рецептов на изготовление лекарств в Дзержинске открыли на пр.Циолковского Общество

Окно для приема рецептов на изготовление лекарств в Дзержинске открыли на пр.Циолковского, д.55. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Окно открыто на базе аптеки в этом доме.

Данное окно будет функционировать до привидения технического состояния оборудования рецептурного отдела по изготовлению лекарств на бульваре Химиков в соответствие с требованиями законодательства и получения лицензии на изготовление рецептурных препаратов для возобновления работы в полном объеме.