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Общество

Окно для приема рецептов на изготовление лекарств в Дзержинске открыли на пр.Циолковского

05 ноября 2019 16:48  [68] Общество

Окно для приема рецептов на изготовление лекарств в Дзержинске открыли на пр.Циолковского, д.55. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Окно открыто на базе аптеки в этом доме.

Данное окно будет функционировать до привидения технического состояния оборудования рецептурного отдела по изготовлению лекарств на бульваре Химиков в соответствие с требованиями законодательства и получения лицензии на изготовление рецептурных препаратов для возобновления работы в полном объеме.

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