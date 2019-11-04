Известный нижегородский актер Александр Познанский отмечает 90-летний юбилей Культура и отдых

Фото: с сайта kino-teatr.ru

Известный нижегородский актер, мастер художественного чтения, народный артист РСФСР Александр Познанский сегодня отмечает свой юбилей. Ему исполняется 90 лет.

Говоря о своей работе, он отмечает, что видел на лучших своих концертах – зачем это надо.

"Я видел, что люди в зрительном зале перестают осознавать, ощущать себя в зале, в кресле. А находятся там, в том мире, о котором идет речь. И в котором они существуют. Значит, их творческая фантазия, их творческий импульс требует выхода. Это творческий процесс. Они становятся художниками. И когда ему потом показывают Анну Каренину в кино, он говорит – да нет, я же знаю, какая она, что вы мне показываете? Я же знаю. Я видел. Он видел. Он видел это поле, он видел этих людей, он видел этих лошадей, этот закат, этот рассвет. Вот эта потребность творческого участия, творческого состояния и ведет людей на литературные концерты", - поделился Александр Познанский.

Журналист Георгий Молокин заявил, что, по его мнению, "многие поколения нижегородцев обрели вкус к литературе, благодаря, в первую очередь, Александру Познанскому".

"Люди приходили, сначала, ну так, просто на концерт. А потом восклицали - Боже мой, вот это литература?! Да, вот это литература. И потом сами шли, читали, возвращались на концерты Познанского, по-другому понимали, что такое слово. Что такое литература и макулатура. Он очень много сделал для формирования вкуса, что очень важно", - сказал он.

СПРАВКА:

Александр Давидович Познанский родился 6 ноября 1929 года в Нижнем Новгороде. Детство и юность актера пришлись на довоенные годы. Ему было семь лет, когда в 1937 году арестовали и репрессировали его отца.

В 1947 году Александр Познанский поступил в театральное училище при Государственном Еврейском театре и играл в спектакле знаменитого советского режиссера Соломона Михоэлса, убитого в Минске по прямому приказу Сталина.

Закончив Театральное училище им. Щукина, Познанский вернулся в Горький, поступил на службу в Горьковский ТЮЗ, где несколько лет участвовал в театральных постановках и одновременно выступал на эстраде.

В 1956 году он переходит на работу в Горьковскую филармонию, а уже через год, с 1957 года начинает самостоятельно гастролировать с сольными литературными концертами по всему Советскому Союзу. Всего за свою творческую карьеру, Александр Познанский создал более 35 собственных программ. Выступал на нижегородском радио и телевидении, занимался режиссёрской работой.

Александр Познанский является членом правления нижегородского отделения Союза театральных деятелей России, а также почетным гражданином Нижегородской области.