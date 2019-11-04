Команда девочек из Шатковского района стала призером Всероссийского фестиваля детского дворового футбола Спорт

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Команда девочек из Шатковского района стала призером Всероссийского фестиваля детского дворового футбола. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

Всего за звание лучшей дворовой футбольной команды страны боролись более 800 юных спортсменов. Из Нижегородской области в финале Всероссийского фестиваля детского дворового футбола в Москве приняли участие две команды. Турнир проводился в стране впервые в рамках проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия".

Напомним, в мае этого года в Нижегородской области стартовал муниципальный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6 среди команд мальчиков и девочек 2005-2006 годов рождения. В 32 районах Нижнего Новгорода и области состоялись отборочные игры, в которых приняли участие более тысячи ребят. В августе прошел региональный этап, в результате которого команды из Шатков и Ковернино получили путевку на федеральный турнир.

Всего в Москве за звание лучшей дворовой команды по футболу боролись более 800 юных спортсменов из 63 регионов страны. В турнире приняли участие 82 команды, из которых 61 команда мальчиков и 21 команда девочек. В течение трех дней были сыграны матчи в группах, а также игры за выход в плей-офф и финальные матчи.

После шести проведенных игр шатковские футболистки заняли третье место на российском пьедестале. По словам тренера команды, учителя физкультуры Игоря Макулова, такие соревнования придают детям уверенности, повышают у них мотивацию для занятий спортом.

"Это здорово, что девчонки заняли достойное место среди команд России. Когда они играют на таком высоком уровне, они растут, учатся. Посмотрели, как играют другие, к чему надо стремиться. И в дальнейшем, возможно, кто-то из них попадет в национальную сборную и добьется серьезных результатов. Конечно, особенно им запомнилось, что поддержать их на играх пришли такие знаменитые спортсмены, как Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Алексей Смертин", - сказал он.

С выходом в финальный турнир и победой нижегородских спортсменов поздравил региональный координатор партийного проекта "Детский спорт" Владимир Поддымников.

"Многие муниципалитеты до конца не верили, что удастся попасть на Всероссийский фестиваль, можно смело говорить, что Шатки и Ковернино - наши первопроходцы. К сожалению, мальчишкам повезло меньше – призового места занять в этот раз не получилось. Но обе наши команды молодцы! Футбольной науке ребята учились в школьных спортзалах, на дворовых площадках. И поэтому попасть и показать себя на соревнованиях федерального уровня, это уже достойная победа. Уверен, что это только начало, первые шаги к еще более высоким достижениям. И мы будем всячески наших ребят поддерживать, создавать в Нижегородской области условия для занятий физкультурой и спортом", - отметил координатор проекта.

Владимир Поддымников также сообщил, что в рамках партийного проекта в этом учебном году будет организована школьная спортивная лига по игровым видам спорта: мини-футболу, волейболу и баскетболу. Сначала соревнования будут проведены в образовательных учреждениях Нижнего Новгорода, затем в школах районов области.