"ЭнергосбыТ Плюс" направил жителям Дзержинска, Кстова и Кстовского района порядка 20 тысяч квитанций на оплату долга Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с ООО "Единый расчетно-кассовый центр" (ЕРКЦ) направил жителям Дзержинска, Кстова и Кстовского района порядка 20 тысяч квитанций на оплату долга. Об этом сообщили в пресс-службе "ЭнергосбыТ Плюс".

Рассылка долговых квитанций проводилась в рамках ежегодной акции "Внимание, должник!". Тем самым компания напомнила неплательщикам о необходимости оперативного погашения задолженности.

Также в рамках данной акции на подъездах многоквартирных домов Дзержинска и Кстова были размещены объявления о сумме долга жителей за отопление и горячую воду. В офисах продаж и обслуживания клиентов, маршрутных такси обоих городов организована трансляция информационных роликов о необходимости оплаты коммунальных услуг.

В настоящее время в отношении должников за отопление и горячую воду действует упрощенная система судопроизводства, когда рассмотрение дела проводится без присутствия сторон. На основании представленных документов выносится судебный приказ, который одновременно является и судебным актом, и исполнительным документом. Судебный приказ направляется в банки либо в службу судебных приставов для принудительного исполнения. В итоге должник оплачивает сумму долга за отопление, горячую воду, пени за просрочку платежа, а также государственную пошлину, все судебные издержки. Кроме этого с мая текущего года Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс в официальных письмах, направляемых в Управление федеральной службы судебных приставов, ходатайствует о запрете должнику на распоряжение принадлежащим имуществом, включая запрет на вселение и регистрацию должника, членов его семьи и иных лиц.

"Ситуация с задолженностью жителей Дзержинска и Кстова вызывает серьезные опасения. В связи с этим мы усилили судебное направление в работе с должниками. Обращаю внимание, что наличие долга за несколько периодов – гарантия того, что документы уже подготовлены для направления в суд. И лучше не затягивать с вопросом оплаты долга, чтобы не стать заложником ситуации, когда банковская карта арестована, а в дверь уже звонят судебные приставы", - подчеркнул директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.