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Политика

"Нижегородских сотрудников органов внутренних дел всегда отличали высочайший профессионализм и преданность своему делу!" – Глеб Никитин

10 ноября 2019 09:09  [68] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил полицейских Днем сотрудников органов внутренних дел, праздник отмечается ежегодно 10 ноября.

"Каждый из нас с детства помнит строчки из песни о службе, которая "и опасна, и трудна". Но только вы и ваши семьи на собственном опыте знаете истинную цену этих слов. Порой, рискуя собственной жизнью, выполняете вы свою работу, регулярно сталкиваетесь с внештатными ситуациями, требующими колоссальной самоотдачи. В вашей профессии «горячей точкой» может стать обычная квартира или дом, где приходится обезвреживать преступника или помогать людям, попавшим в беду. В истории органов внутренних дел сохранилось много примеров героизма и отваги!

Нижегородских сотрудников органов внутренних дел всегда отличали высочайший профессионализм и преданность своему делу! С честью вы выполняете свой долг, постоянно повышаете свой профессиональный уровень. Без вашего труда немыслимы нормальная жизнь общества, спокойствие на улицах и чувство безопасности у граждан страны. Вы являетесь преемниками славных традиций советской милиции, боровшейся с бандитизмом в годы Великой Отечественной войны. Мы всегда будем благодарны ветеранам, отдавшим десятилетия своей жизни служению закону! Желаю вам здоровья и благополучия! Пусть в ваших семьях всегда царят мир и покой! – отмечается в поздравлении.

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