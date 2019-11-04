10 преимуществ от привлечения работников на условиях аутсорсинга

Опытные предприниматели в целях сокращения корпоративных затрат прибегают к субподрядному привлечению трудовых ресурсов. Поэтому предоставление аутсорсинга персонала в Москве становится все более востребованной услугой с каждым годом. Наем внешних работников приносит компании ряд экономических выгод. И в данном экскурсе мы рассмотрим основные из них.
Выгоды от субподрядного привлечения кадров
При аутсорсинге организация нанимает сотрудников из специализированного агентства. Работники продолжают числиться в нем, хотя фактически задействуются в бизнес-процессах компании заказчика. Это приносит предприятию следующие преимущества:
- Предотвращается увеличение формальной численности сотрудников на фирме. Фактический штат организации увеличивается. Однако официальный остается на прежнем уровне, ведь работники не оформляются в организацию. Это благотворно влияет на объем постоянных расходов компании, ее юридический статус, инвестиционную привлекательность.
- Создаются резервы для оптимизации штатного расписания. Линейных сотрудников можно уволить из предприятия, чтобы заменить их временными кадрами. Это позволяет легально сократить постоянный штат. Меньше работников – проще вести документооборот. А потому незадействованных бухгалтеров и HR-менеджеров можно уволить.
- Постоянные кадровые расходы распределяются в статьи переменных. Субподрядному персоналу не нужно платить ЗП. Вместо этого заказчик перечисляет деньги аутсорсеру за предоставленные трудовые ресурсы. Распределение постоянных затрат в статьи переменных благотворно влияет на структуру бухгалтерского баланса фирмы.
- Сокращаются налоговые издержки. Во-первых, с уменьшением официального штата организация может получить (или удержать) статус субъекта малого предпринимательства. Это создает предпосылки для перехода на упрощенную систему налогообложения. А при УСН компания рассчитывает налог на прибыль по минимальной ставке. Во-вторых, сокращение ФОТ уменьшает расходы на налоговые отчисления от ЗП каждого работника.
- Сотрудников можно привлекать для временной или постоянной занятости. На условиях субподряда нанимают работников для решения кратко-, средне- и долгосрочных бизнес-задач. Аутсорсер предоставит квалифицированный персонал как на 15 дней, так и на полгода или любой другой срок – все зависит от потребностей клиента.
- Кадры подбираются быстро и сразу приступают к работе. У специализированного подрядчика уже имеется сформированная база проверенных соискателей. Поэтому он формирует команду для заказчика максимально оперативно. Последнему остается только провести вводный инструктаж – и работники сразу приступают к исполнению должностных обязанностей.
- Привлекаемые сотрудники сопровождаются куратором. Аутсорсер предоставляет персонал, дополняя команду опытным менеджером. Он является представителем агентства и делает все возможное, чтобы удовлетворить потребности заказчика на 100%. Если вдруг у нанятых работников возникают недовольства условиями труда, то куратор оперативно и эффективно урегулирует все проблемные вопросы.
- Команду сотрудников можно корректировать. Если объем бизнес-задач клиента увеличивается, ему требуются дополнительные работники. В противном случае он может отказаться от «лишних» кадров. Профессиональный подрядчик оптимизирует субподрядную команду по первому требованию, чтобы заказчик располагал нужным объемом трудовых ресурсов и не переплачивал.
- За сотрудников отвечает аутсорсер. Инспектора социальной, миграционной и других федеральных служб регулярно проверяют фирмы на предмет легальности оформления персонала. При выявлении нарушений на организации накладываются неподъемные штрафы. При контрактном найме работников ответственность за них несет подрядчик. Поэтому он и принимает представителей ФМС, ФСС в своем офисе.
- Оплата труда сотрудников осуществляется по факту предоставления результата. Штатные работники часто оформляются на конкретную ставку. Независимо от объема задач, им регулярно нужно платить «твердую» ЗП. При заказе услуг руководитель и аутсорсер детально обсуждают, сколько и за что последний будет получать деньги. Поэтому оплата труда сотрудников осуществляется не за отработанные человеко-часы, а за достигнутый результат.
Кадровый аутсорсинг по праву можно назвать одним из наиболее эффективных методов сокращения затрат компании и повышения ее доходности при оптимизации постоянного штата. Рассмотрим, для каких предприятий актуально субподрядное привлечение персонала.
Кому нужен аутсорсинг кадров
Контрактный наем работников актуален для:
- Организаций, которые нуждаются в сокращении штата с целью оптимизации налогообложения и совокупных корпоративных затрат.
- Компаний, ведущих проектную или сезонную деятельность, характеризующуюся непостоянной производственной нагрузкой.
- Фирм, нацеленных на повышение инвестиционной привлекательности и привлечение дополнительного капитала.
Выгоды от применения кадрового аутсорсинга очевидны. И чтобы их получить, заказчику рекомендуется обратиться в специализированное агентство. Профессиональный подрядчик тщательно изучит потребности компании, чтобы разработать наиболее эффективную схему субподрядного предоставления персонала.
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