10 преимуществ от привлечения работников на условиях аутсорсинга

Опытные предприниматели в целях сокращения корпоративных затрат прибегают к субподрядному привлечению трудовых ресурсов. Поэтому предоставление аутсорсинга персонала в Москве становится все более востребованной услугой с каждым годом. Наем внешних работников приносит компании ряд экономических выгод. И в данном экскурсе мы рассмотрим основные из них.

Выгоды от субподрядного привлечения кадров

При аутсорсинге организация нанимает сотрудников из специализированного агентства. Работники продолжают числиться в нем, хотя фактически задействуются в бизнес-процессах компании заказчика. Это приносит предприятию следующие преимущества:

Предотвращается увеличение формальной численности сотрудников на фирме . Фактический штат организации увеличивается. Однако официальный остается на прежнем уровне, ведь работники не оформляются в организацию. Это благотворно влияет на объем постоянных расходов компании, ее юридический статус, инвестиционную привлекательность.

. Фактический штат организации увеличивается. Однако официальный остается на прежнем уровне, ведь работники не оформляются в организацию. Это благотворно влияет на объем постоянных расходов компании, ее юридический статус, инвестиционную привлекательность. Создаются резервы для оптимизации штатного расписания . Линейных сотрудников можно уволить из предприятия, чтобы заменить их временными кадрами. Это позволяет легально сократить постоянный штат. Меньше работников – проще вести документооборот. А потому незадействованных бухгалтеров и HR-менеджеров можно уволить.

. Линейных сотрудников можно уволить из предприятия, чтобы заменить их временными кадрами. Это позволяет легально сократить постоянный штат. Меньше работников – проще вести документооборот. А потому незадействованных бухгалтеров и HR-менеджеров можно уволить. Постоянные кадровые расходы распределяются в статьи переменных . Субподрядному персоналу не нужно платить ЗП. Вместо этого заказчик перечисляет деньги аутсорсеру за предоставленные трудовые ресурсы. Распределение постоянных затрат в статьи переменных благотворно влияет на структуру бухгалтерского баланса фирмы.

. Субподрядному персоналу не нужно платить ЗП. Вместо этого заказчик перечисляет деньги аутсорсеру за предоставленные трудовые ресурсы. Распределение постоянных затрат в статьи переменных благотворно влияет на структуру бухгалтерского баланса фирмы. Сокращаются налоговые издержки . Во-первых, с уменьшением официального штата организация может получить (или удержать) статус субъекта малого предпринимательства. Это создает предпосылки для перехода на упрощенную систему налогообложения. А при УСН компания рассчитывает налог на прибыль по минимальной ставке. Во-вторых, сокращение ФОТ уменьшает расходы на налоговые отчисления от ЗП каждого работника.

. Во-первых, с уменьшением официального штата организация может получить (или удержать) статус субъекта малого предпринимательства. Это создает предпосылки для перехода на упрощенную систему налогообложения. А при УСН компания рассчитывает налог на прибыль по минимальной ставке. Во-вторых, сокращение ФОТ уменьшает расходы на налоговые отчисления от ЗП каждого работника. Сотрудников можно привлекать для временной или постоянной занятости . На условиях субподряда нанимают работников для решения кратко-, средне- и долгосрочных бизнес-задач. Аутсорсер предоставит квалифицированный персонал как на 15 дней, так и на полгода или любой другой срок – все зависит от потребностей клиента.

. На условиях субподряда нанимают работников для решения кратко-, средне- и долгосрочных бизнес-задач. Аутсорсер предоставит квалифицированный персонал как на 15 дней, так и на полгода или любой другой срок – все зависит от потребностей клиента. Кадры подбираются быстро и сразу приступают к работе . У специализированного подрядчика уже имеется сформированная база проверенных соискателей. Поэтому он формирует команду для заказчика максимально оперативно. Последнему остается только провести вводный инструктаж – и работники сразу приступают к исполнению должностных обязанностей.

. У специализированного подрядчика уже имеется сформированная база проверенных соискателей. Поэтому он формирует команду для заказчика максимально оперативно. Последнему остается только провести вводный инструктаж – и работники сразу приступают к исполнению должностных обязанностей. Привлекаемые сотрудники сопровождаются куратором . Аутсорсер предоставляет персонал, дополняя команду опытным менеджером. Он является представителем агентства и делает все возможное, чтобы удовлетворить потребности заказчика на 100%. Если вдруг у нанятых работников возникают недовольства условиями труда, то куратор оперативно и эффективно урегулирует все проблемные вопросы.

. Аутсорсер предоставляет персонал, дополняя команду опытным менеджером. Он является представителем агентства и делает все возможное, чтобы удовлетворить потребности заказчика на 100%. Если вдруг у нанятых работников возникают недовольства условиями труда, то куратор оперативно и эффективно урегулирует все проблемные вопросы. Команду сотрудников можно корректировать . Если объем бизнес-задач клиента увеличивается, ему требуются дополнительные работники. В противном случае он может отказаться от «лишних» кадров. Профессиональный подрядчик оптимизирует субподрядную команду по первому требованию, чтобы заказчик располагал нужным объемом трудовых ресурсов и не переплачивал.

. Если объем бизнес-задач клиента увеличивается, ему требуются дополнительные работники. В противном случае он может отказаться от «лишних» кадров. Профессиональный подрядчик оптимизирует субподрядную команду по первому требованию, чтобы заказчик располагал нужным объемом трудовых ресурсов и не переплачивал. За сотрудников отвечает аутсорсер . Инспектора социальной, миграционной и других федеральных служб регулярно проверяют фирмы на предмет легальности оформления персонала. При выявлении нарушений на организации накладываются неподъемные штрафы. При контрактном найме работников ответственность за них несет подрядчик. Поэтому он и принимает представителей ФМС, ФСС в своем офисе.

. Инспектора социальной, миграционной и других федеральных служб регулярно проверяют фирмы на предмет легальности оформления персонала. При выявлении нарушений на организации накладываются неподъемные штрафы. При контрактном найме работников ответственность за них несет подрядчик. Поэтому он и принимает представителей ФМС, ФСС в своем офисе. Оплата труда сотрудников осуществляется по факту предоставления результата. Штатные работники часто оформляются на конкретную ставку. Независимо от объема задач, им регулярно нужно платить «твердую» ЗП. При заказе услуг руководитель и аутсорсер детально обсуждают, сколько и за что последний будет получать деньги. Поэтому оплата труда сотрудников осуществляется не за отработанные человеко-часы, а за достигнутый результат.

Кадровый аутсорсинг по праву можно назвать одним из наиболее эффективных методов сокращения затрат компании и повышения ее доходности при оптимизации постоянного штата. Рассмотрим, для каких предприятий актуально субподрядное привлечение персонала.

Кому нужен аутсорсинг кадров

Контрактный наем работников актуален для:

Организаций, которые нуждаются в сокращении штата с целью оптимизации налогообложения и совокупных корпоративных затрат.

Компаний, ведущих проектную или сезонную деятельность, характеризующуюся непостоянной производственной нагрузкой.

Фирм, нацеленных на повышение инвестиционной привлекательности и привлечение дополнительного капитала.

Выгоды от применения кадрового аутсорсинга очевидны. И чтобы их получить, заказчику рекомендуется обратиться в специализированное агентство. Профессиональный подрядчик тщательно изучит потребности компании, чтобы разработать наиболее эффективную схему субподрядного предоставления персонала.

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