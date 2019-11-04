Трещина образовалась в стене дома в центре Нижнего Новгорода Происшествия

Фасад дома, где обнаружена трещина Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Трещина образовалась в стене дома в центре Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

В ведомстве пояснили, что ЧП произошло в стене одной из квартир дома на ул. Ошарской.

"Вчера - 5 ноября, в диспетчерскую службу поступило сообщении об образовании трещины в одной из квартир дома №14 по ул. Ошарской. На место выехали спасатели. Они осмотрели трещины и определили, что угрозы обрушения здания нет. Эвакуации и расселения не требуется", - рассказали в ведомстве.

Причины произошедшего устанавливаются.