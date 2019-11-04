Сторож полгода работала в нижегородской школе без выходных Происшествия

Школа №107 Фото: https://2gis.ru/

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сторож нижегородской школы №107 полгода работала без выходных. Об этом сообщает трудовая инспекция Нижегородской области.

Женщина обратилась в ведомство с просьбой провести проверку. Оказалось, что сторож действительно работала без выходных дней с января по июнь 2019 года.

Кроме того, проверка показала, что производимая оплата труда сверхурочной работы сторожа, а также работы в выходной и праздничный день включалась работодателем в минимальный размер оплаты труда.

Таким образом, образовательное учреждение нарушило несколько статей трудового кодекса РФ. Школе придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, учебному заведению объявлено предупреждение.

Вместе с тем, школе выдано предписание об обязательном устранении выявленных нарушений до 25 ноября 2019 года. Исполнение предписания находится на контроле Гострудинспекции.