Сторож полгода работала в нижегородской школе без выходных

Школа №107
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Сторож нижегородской школы №107 полгода работала без выходных. Об этом сообщает трудовая инспекция Нижегородской области.
Женщина обратилась в ведомство с просьбой провести проверку. Оказалось, что сторож действительно работала без выходных дней с января по июнь 2019 года.
Кроме того, проверка показала, что производимая оплата труда сверхурочной работы сторожа, а также работы в выходной и праздничный день включалась работодателем в минимальный размер оплаты труда.
Таким образом, образовательное учреждение нарушило несколько статей трудового кодекса РФ. Школе придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, учебному заведению объявлено предупреждение.
Вместе с тем, школе выдано предписание об обязательном устранении выявленных нарушений до 25 ноября 2019 года. Исполнение предписания находится на контроле Гострудинспекции.
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