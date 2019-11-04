Центр "Мой бизнес" открыт в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: Юлия Горшкова

Центр "Мой бизнес" открыли в нижегородском технопарке "Анкудиновка" 6 ноября 2019 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что открытие центра "Мой бизнес" - одно из значимых событий реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в регионе.

Для чего нужен центр?

В центре "Мой бизнес" будут консультировать представителей малого и среднего бизнеса. Таким образом, узнать о государственных и других услугах можно будет в одном месте. Кроме того, представители бизнеса смогут там же задать свои вопросы или обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей.

Где будет работать центр?

Центр расположится на 1 этаже технопарка "Анкудиновка" на площади более 50 кв. метров.

Принцип "единого окна"

Услуги "единого окна" заменят нижегородским предпринимателям обращения почти в 40 федеральных и региональных ведомств, пояснили в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня наша область – один из лидеров по развитию малого и среднего предпринимательства в России. В отрасли занято более 30 % экономически активного населения, а это около 500 тысяч нижегородцев. По этим показателям наш регион входит в тройку лидеров по ПФО и в десятку по стране. Поэтому в регионе ведется активная работа по расширению эффективных мер поддержки, востребованных предпринимателями Нижегородской области" - заявил Глеб Никитин.

По словам вице-губернатора области Евгения Люлина, "Мой бизнес" - это не просто усовершенствованный центр оказания госуслуг, здесь будет аккумулироваться информация обо всех форумах, круглых столах, государственных обучающих программах, стратегических сессиях, в которых могут принять участие представители бизнеса.

"Вопросы, которые задавали предприниматели, были самыми различными: о лизинговых программах, о мерах господдержки, о том, как начать свой бизнес и открыть предприятие. Спросил сегодня каждого, как бизнес-сообщество оценивает создание такого центра. Все предприниматели признали, что открытие такого "единого окна", где можно получить всю необходимую информацию, позволит бизнесу экономить массу времени и сил", - сообщил Евгений Люлин.

Фото: Юлия Горшкова

Окна "Мой бизнес" по области

До конца 2019 года в 17 районах области будут открыты окна "Мой бизнес", связанные единой информационной системой. Это позволит предпринимателям получить нужные госуслуги и консультации специалистов любого уровня, не выезжая из районов и не отрываясь от работы. Впоследствии окна "Мой бизнес" должны появиться в каждом районе Нижегородской области.

Обратная связь

Для всех представителей регионального бизнеса также начала работу горячая линия "Мой бизнес", где можно получить необходимые для предпринимателей консультации. В первые три месяца работы центра и горячей линии "Мой бизнес" вместе со штатными консультантами вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, министр промышленности Максим Черкасов и руководители всех организаций, оказывающих господдержку бизнесу, будут лично общаться с предпринимателями, отвечать на их вопросы и обсуждать вместе с ними предложения по улучшению бизнес-климата в регионе. График личных приемов руководителей в ближайшие дни будет опубликован на сайте регионального минпрома.

Замечания и предложения по работе центра и горячей линии "Мой бизнес" предприниматели могут сообщать по телефону 435-17-00 в рабочее время.

Фото: Юлия Горшкова

"Анкудиновка" оператор "Сколково"

В конце июня этого года технопарк "Анкудиновка" стал оператором фонда "Сколково" в Нижегородской области.

"На базе фонда "Сколково" созданы особые условия для научных исследований и разработок. Теперь "Анкудиновка" сможет выбирать в регионе инновационные проекты, которые получат поддержку на федеральном уровне не покидая при этом Нижегородскую область. Они получат право использовать бренд, фирменный стиль и сервисы фонда", - сообщал ранее Глеб Никитин.

Напомним, Нижегородская область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы в рамках региональной составляющей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2019 – 2024 годы.