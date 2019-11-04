БК "НН" обыграл греческий "Перистери" Спорт

Фото: с сайта БК "НН"

Во вторник, 5 ноября, баскетбольный клуб "Нижний Новгород" на выезде обыграл греческий "Перистери" со счетом 74:71. Эта победа стала третьей для БК "НН" в рамках групповой стадии Баскетбольной Лиги Чемпионов, сообщили в пресс-службе БК "НН".

Как и в матче с черногорским "Морнар Бар", первые пять минут остались за игроками "Нижнего". В самом начале БК "НН" выдал мощный рывок, обескуражив хозяев площадке. При счете 2:12 тренер "Перистери" взял таймаут, после чего игра выровнялась. На перерыв после первой четверти команды ушли при счете 15:21 в пользу "Нижнего".

В середине второй четверти хозяева сумели дважды сравнять счет, однако уверенная игра баскетболистов "Нижнего" Брэндона Брауна, Шавона Льюиса и Даррала Уилилса вновь позволила оторваться на комфортные +11. Первая половина матча завершилась со счетом 32:40.

В третьей и четвертой четвертях игра была примерно равной, однако под самый занавес матча игроки "Перистери" все-таки вернули интригу, к середине последней четверти сократив разрыв всего до двух очков. Уверенная игра в концовке позволила БК "НН" записать в свой актив третью победу, 71:74.

"Поздравляю свою команду с очень важной для нас победой на выезде. Мы готовились к этому матчу и прекрасно знали, что ожидать от "Перистери". Контролировали игру в первой половине, но, к сожалению, во второй наш соперник начал действовать гораздо агрессивнее. Не хочу, чтобы это звучало, как оправдание. Я имею в виду, что мои игроки не сумели перестроиться. Мы не забили один лэй-ап, один данк и два штрафных. Если бы сумели реализовать их, то провели бы вторую половину куда лучше. Не забили и в заключительной атаке за 1,5 секунды до сирены, потому что наш большой вышел на бросок вместо того, чтобы уйти в защиту на последние 7 секунд. "Перистери" получил возможность на ответ, который мог перевести матч в овертайм, но на наше счастье промахнулся", рассказал главный тренер БК "Нижний Новгород" Зоран Лукич.

Следующий матч Лиги Чемпионов "Нижний Новгород" проведет 13 ноября в КРК "Нагорный". Соперником в нем станет "Нимбурк", многократный чемпион Чехии, с которым сейчас БК "НН" делит вторую строчку турнирной таблицы. Начало встречи – в 18:45.