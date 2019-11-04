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Происшествия

Подозреваемый в краже имущества Автозаводского парка оказался распространителем наркотиков, - Росгвардия

06 ноября 2019 13:06  [27] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Сотрудники Росгвардии задержали на территории Автозаводского района автомобилиста, которого подозревали в краже имущества с территории парка, но в итоге нашли у него в автомобиле наркотические вещества в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе пояснили, что экипаж вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии получил сообщение о том, что по одной из улиц Автозаводского района передвигается автомобиль, водитель которого подозревается в краже металла с территории парка культуры и отдыха.

Обнаружив этот автомобиль на дороге, росгвардейцы остановили его и в ходе обыска обнаружили под обшивкой потолка наркотики, которые предназначались для закладок. Всего там оказалось 11 пакетиков с наркотическим веществом.

Задержанным оказался 38-летний житель поселка Юбилейный Сергачского района. Мужчина ранее не судим.

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