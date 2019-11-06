Глеб Никитин примет участие в открытии производства нижегородского "Оргхима" в Малайзии Бизнес

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с рабочим визитом посетит Сингапур и Малайзию, где 7 ноября 2019 года городе Джохор-Бару примет участие в открытии филиала нижегородской инновационной компании "Оргхим". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Открытие такого предприятия укрепит позиции холдинга "Оргхим", чья крупнейшая производственная площадка расположена в Нижегородской области. Именно в Урене была разработана уникальная технология производства "зеленых" масел-наполнителей. Кроме этого, реализация проекта уже позитивно отражается на сотрудничестве между регионом и Малайзией. Экспорт нижегородской химической продукции в Малайзию за 8 месяцев текущего года вырос почти в 9 раз. Не менее важна для Нижегородской области имиджевая составляющая проекта. Он позволит укрепить образ нашего региона за рубежом как центра научных разработок и высокотехнологичной промышленности", - сказал Глеб Никитин.

Также в мероприятии примут участие чрезвычайный и полномочный посол России в Малайзии Валерий Ермолов, заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев, торговый представитель РФ в Малайзии Никита Пономаренко, торговый представитель России в Республике Сингапур Алексей Дахновский, председатель совета директоров Биохимического холдинга "Оргхим" Виктор Цебулаев, генеральный директор холдинга "Оргхим" Николай Ходов, вице-президент – управляющий филиалом Газпромбанка "Приволжский" Евгений Коган.

В рамках рабочей поездки глава региона проведет встречи с чрезвычайным и полномочным послом России в Сингапуре Андреем Татариновым, а также с Валерием Ермоловым, Алексеем Дахновским и Никитой Пономаренко.

Губернатор отметил важность сотрудничества Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. "Президент России Владимир Путин уделяет огромное внимание развитию отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это открывает новые возможности для налаживания контактов на межрегиональном уровне. Более чем на треть вырос товарооборот Нижегородской области со странами АТР в этом году. Мы видим интерес со стороны зарубежных партнёров к сотрудничеству и намерены использовать эти возможности для развития региональной экономики", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 4 сентября 2019 года во Владивостоке под председательством президента России Владимира Путина на площадке Дальневосточного федерального университета состоялось заседание президиума государственного совета, посвящённое национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

В заседании принял участие Глеб Никитин. Как отметил губернатор в ходе Восточного экономического форума, нижегородские компании намерены активнее выходить на рынки стран АТР. Предприятия области заинтересованы в увеличении поставок автомобильной техники, а также металлургической, деревообрабатывающей и пищевой продукции.