Уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения в Нижнем Новгороде Вячеслава Маслова Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения в Нижнем Новгороде 60-летнего Вячеслава Маслова. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 6 ноября 2019 года.

Вячеслав Юрьевич Маслов зарегистрирован и проживает по адресу: Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Веденяпина, 26.

По версии следствия, вечером 31 октября он вышел из дома без сотового телефона и до настоящего времени не вернулся. Местонахождение не установлено. Он имеет в собственности автомобиль "ВАЗ 2107" (госномер В 509 РС 152), на котором уехал.

Приметы Вячеслава Маслова: рост около 170-175 см, имеет залысины, волосы седые, глаза серые, имеет 4 золотых передних верхних зуба, брови густые, татуировок, шрамов и родимых пятен нет.

Сообщить о местонахождении мужчины можно по телефонам: 8-920-069-51-86 (дежурный следователь) или 8-920-069-50-20 (дежурный по следственному управлению). Телефоны работают круглосуточно.