Разрушенный ветром надземный переход на "Улице Красных Зорь" восстановлен по просьбе жителей

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Разрушенный ветром надземный переход на "Улице Красных Зорь" в Нижнем Новгороде восстановлен по просьбе местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Речь идет о пешеходном переходе через Московское шоссе. Шквалистый ветер 28 октября разрушил одну из панелей перекрытия этого объекта. Местные жители обнаружили разрушенную конструкцию и обратились в администрацию Канавинского района, которая, в свою очередь отреагировала на жалобу.
Подрядчик 3 ноября установил лист поликарбаната на место и дополнительно закрепил его.
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