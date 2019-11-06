Разрушенный ветром надземный переход на "Улице Красных Зорь" восстановлен по просьбе жителей Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Разрушенный ветром надземный переход на "Улице Красных Зорь" в Нижнем Новгороде восстановлен по просьбе местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет о пешеходном переходе через Московское шоссе. Шквалистый ветер 28 октября разрушил одну из панелей перекрытия этого объекта. Местные жители обнаружили разрушенную конструкцию и обратились в администрацию Канавинского района, которая, в свою очередь отреагировала на жалобу.

Подрядчик 3 ноября установил лист поликарбаната на место и дополнительно закрепил его.