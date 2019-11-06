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Бизнес

"Транснефть-Верхняя Волга" у становила новые магистральные электронасосные агрегаты на НПС "Макарьево" и "Мелковка"

06 ноября 2019 15:57  [62] Бизнес

Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило работы по замене магистральных электронасосных агрегатов на нефтеперекачивающих станциях (НПС) "Макарьево" и "Мелковка", расположенных в Нижегородской области и Республике Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы велись с апреля по октябрь 2019 года и ключали в себя установку новых насосов, изготовленных по программе импортозамещения АО "Нефтяные насосы" с электродвигателями мощностью 5000 кВт.

В пресс-службе пояснили, что новое оборудование имеет улучшенные пусковые, ресурсные и эксплуатационные характеристики, позволяющие в процессе эксплуатации значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта.

Срок службы вновь установленных электродвигателей составляет 40 лет вместо 20 лет. Повышены показатели работы до 40 тысяч рабочих часов, что вдвое выше чем у предыдущего оборудования.

Комплекс технических мероприятий был реализован в рамках программы капитального ремонта объектов ПАО "Транснефть", а также программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Выполнение программы предусматривает оптимизацию технологических режимов перекачки нефти, очистку внутренней поверхности трубопроводов и фильтров-грязеуловителей, замену электродвигателей магистральных насосных агрегатов, светильников на энергосберегающие в системах внутреннего и внешнего освещения.

Применением новых типов анодных заземлителей для защиты трубопроводов от коррозии, а также внедрением современных изоляционные материалы для тепловых сетей.

После завершения работ по техническому перевооружению новые электронасосные агрегаты на НПС "Макарьево" и "Мелковка" введены в эксплуатацию.

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