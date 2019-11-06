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Экономика

Семь комитетов ЗС НО рекомендовали принять в I чтении бюджет региона на 2020 год

06 ноября 2019 16:40  [90] Экономика

Фото: Юлия Горшкова

Семь комитетов Законодательного собрания Нижегородской области рекомендовали к принятию в I чтении проект бюджета региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Сегодня - 6 ноября, состоялось совместное заседание семи комитетов Законодательного собрания - по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма; по агропромышленному комплексу; по вопросам государственной власти области, МСУ и регламенту; по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК; по социальным вопросам; по транспорту и дорожному хозяйству; по экологии и природопользованию. Депутаты обсуждали проекта закона "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Депутаты обсудили прогноз социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период, проект главного финансового документа региона по предмету ведения каждого комитета.

Главный финансовый документ на все три предстоящих года сформирован бездефицитным.

Доходы и расходы областного бюджета на 2020 год прогнозируются в объеме 182,164 млрд рублей. Эти показатели на 10,5% выше, чем первоначальные данные бюджета 2019 года. Прогноз безвозмездных поступлений на 2020 год определен в сумме 30,747 млрд рублей.

На 2021 год доходы и расходы составят 188,814 млрд рублей, безвозмездные поступления - 26,912 млрд рублей.

Доходы и расходы в 2022 году прогнозируются в размере 191,043 млрд рублей, а безвозмездные поступления — в 20,586 млрд рублей.

Как пояснили в пресс-службе, расходы областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы в программном формате на основе 34 государственных программ Нижегородской области. Например, в 2020 году программные расходы областного бюджета составят 174,3 млрд рублей или 95,7% от общего объема расходов, непрограммные расходы – 7,8 млрд рублей или 4,3% от общего объема расходов.

В ходе обсуждения проекта бюджета депутаты задали вопросы и выдвинули ряд предложений. Так, предложено рассмотреть возможность оптимизации количества долей области в хозяйствующих обществах с неэффективными показателями деятельности и без значимых для Нижегородской области активов. Это связано с тем, что доходы от выплаты дивидендов по вкладам региона в областной бюджет прогнозируются только от одного из 14 акционерных обществ.

Были затронуты вопросы реализации программ капитального ремонта школ и учреждений здравоохранения, финансирования мероприятий по проведению на территории Нижегородской области комплексных кадастровых работ, а также вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

"Сегодня состоялось заседание семи комитетов. Депутаты задавали различные вопросы, часть из них касалась рассмотрения более конкретных тем и статей бюджета. По итогам подготовлены рекомендации комитетов в адрес правительства области. Они касаются и источников пополнения доходной части бюджета, и распределения расходов. На заседании комитета по бюджету и налогам продолжится работа по подготовке проекта главного финансового документа к рассмотрению на заседании Законодательного собрания", - отметил председатель комитета регионального парламента по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев.

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