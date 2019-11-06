Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона "Нижний Новгород" в собственность региона Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона "Нижний Новгород" в собственность Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно тексту документа, Росимущество совместно с министерством спорта РФ и правительством Нижегородской области должны обеспечить передачу объекта до 1 января 2020 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что передача стадиона в собственность региона позволит упростить использование арены в интересах нижегородцев.

"Пока нам приходится арендовать стадион для проведения различных мероприятий. Речь идет как о разовых событиях, так и о долгоиграющих проектах. Например, мы вновь готовимся открыть около стадиона зимнюю площадку "Спорт-Порт". Передача арены позволит более эффективно планировать развитие стадиона. В этой работе мы будем руководствоваться задачей, поставленной президентом России Владимиром Путиным, по использованию наследия ЧМ-2018 в интересах профессионального и массового спорта", - сказал глава региона.

Он сообщил также, что перед началом процедуры передачи была проведена большая работа по составлению бизнес-плана.

"На несколько лет, до 2024 года, практически полностью содержание стадиона будет субсидироваться из федерального бюджета. Параллельно запланированы меры по повышению собственных доходов. Сможем мы теперь создать и единый имущественный комплекс, включающий в себя стадион и временные сооружения. Форум "Россия – спортивная держава" получил высокие оценки гостей, и мы нацелены на то, чтобы такие мероприятия на данной площадке проводились как можно чаще", - добавил губернатор.

Напомним, 10 октября 2019 года на стадионе "Нижний Новгород" в рамках форума "Россия – спортивная держава" Президент России Владимир Путин провел заседание совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. В ходе заседания прошло обсуждение механизмов достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в субъектах РФ и на местном уровне. Глеб Никитин выступил на заседании с докладом, посвященном развитию физической культуры и спорта в Нижегородской области.

Также в рамках форума на стадионе "Нижний Новгород" министр спорта РФ Павел Колобков, Глеб Никитин, президент Российского футбольного союза Александр Дюков и президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев подписали соглашение о сотрудничестве между министерством спорта РФ, регионом и РФС.