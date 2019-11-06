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Происшествия

Трещины обнаружены в стене здания дзержинской школы 6 ноября; детей пришлось эвакуировать

06 ноября 2019 21:08  [120] Происшествия
Трещина в стене школы Дзержинска

Трещина в стене школы Дзержинска

Фото: Соцсеть

Трещины обнаружены в стене здания школы №35 Дзержинска 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Трещины образовались как снаружи, так и внутри помещений здания.

Из-за ЧП пришлось прервать учебный процесс, а детей вывести из школы и освободить от сегодняшних занятий.

После того, как обнаружены повреждения стены, в школу выехала комиссия в составе представителей администрации города Дзержинска, ЕДДС, МКУ "Строитель" и экспертной организации. Причина образования трещин будет устанавливаться в рамках обследования здания, которое начнется с утра 7 ноября.

В пресс-службе добавили, что учебные занятия в школе 7 ноября будут возобновлены в полном объеме, но крыло здания, где произошли повреждения - перекроют. Также выставят ограждения около поврежденной стены со стороны улицы. Эти меры будут действовать до тех пор, пока комиссия не определит причину возникновения трещин, а специалисты не устранят эти причины.

"По мере поступления, родители учащихся будут получать дополнительную информацию о состоянии здания школы и дальнейших шагах администрации Дзержинска по устранению возникшей ситуации", - добавили в пресс-службе.

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