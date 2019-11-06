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Общество

"Нижегородский водоканал" установил рыбозащитные сооружения на Ново-Сормовской водопроводной станции

07 ноября 2019 09:15  [87] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

АО "Нижегородский водоканал" установил рыбозащитные сооружения на Ново-Сормовской водопроводной станции. В пресс-службе предприятия отметили, что важно предотвратить попадание в водозаборные сооружения станции рыб и мальков, которое неминуемо ведет к их гибели.

Принцип действия рыбозащитных устройств заключается в воздействии на рыбу биологически адекватными и пространственно ориентированными импульсами электрического тока. При этом используется широко известная и хорошо изученная реакция рыбы на электрический ток – катодотаксис. Стремление рыбы, находящейся в электрическом поле постоянного тока, уйти от отрицательного полюса к положительному, заставляет рыбу избегать места установки устройства.

Стоимость оборудования и строительства сооружений составила около 27 млн рублей. Монтаж оборудования производился водолазами в районе оголовков водозаборов станции в реке Волге на глубине 10 метров.

Заместитель генерального директора по развитию АО "Нижегородский водоканал" Александр Жерноков отмечает, что в настоящее время рыбозащитная система, установленная на Ново-Сормовской станции, является наиболее эффективной и экономичной из существующих, позволяя минимизировать причинение вреда животному миру.

"30 летний опыт использования этого оборудования на крупных водозаборах различных регионов СНГ показал высокую фактическую рыбозащитную эффективность. При этом оно абсолютно безопасно для людей, живых организмов и окружающей среды", - рассказал он.

До установки рыбозащитного устройства на водозаборных оголовках имелись береговые и стрежневые решетки, также способствующие уменьшению попадания рыб в водозаборные сооружения, но с меньшей эффективностью работы. Также рыбозащитные сооружения типа жалюзийный экран с потокопреобразователем имеются на водопроводных станциях "Слудинская" и "Малиновая гряда", они установлены на станциях в 2014 году.

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