Последние новости рубрики Общество
07 ноября 2019 10:28  [43] Движение трамваев № 6 и № 7 у Сормовского рынка в Нижнем Новгороде приостановлено
07 ноября 2019 09:38  [103] Прокуратура Семенова возбудила уголовное дело по факту подделки документов по взысканию зарплаты с организации
07 ноября 2019 09:15  [86] "Нижегородский водоканал" установил рыбозащитные сооружения на Ново-Сормовской водопроводной станции
06 ноября 2019 21:09  [238] Нижний сегодня: главные события дня
06 ноября 2019 18:48  [291] Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона "Нижний Новгород" в собственность региона
06 ноября 2019 18:18  [308] "Трещины есть во всех домах", - представитель ТСЖ о повреждении стены дома на Ошарской
06 ноября 2019 15:12  [160] Разрушенный ветром надземный переход на "Улице Красных Зорь" восстановлен по просьбе жителей
06 ноября 2019 15:08  [193] Уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения в Нижнем Новгороде Вячеслава Маслова
06 ноября 2019 13:50  [410] Елена Корнева назначена и.о. гендиректора "ЕЦМЗ" Нижнего Новгорода
06 ноября 2019 13:28  [239] Преображение за 5,7 млн рублей: в сквере "Улыбка" поселка Силикатный установили зоны отдыха и игровые площадки
Общество

Движение трамваев № 6 и № 7 у Сормовского рынка в Нижнем Новгороде приостановлено

07 ноября 2019 10:28  [43] Общество

Движение трамваев № 6 и № 7 временно остановлено в районе Сормовского рынка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает МП "Нижегородэлектротранс".

Согласно информации, ветер повредил контактную сеть. Движение трамваев организовано от Московского вокзала до станции Варя.

Накануне сообщалось, что движение трамваев №417 в районе ул. Зеленая также было приостановлено, трамваи ходили только от 52-квартала до остановки ул. Игарская.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph