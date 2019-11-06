Движение трамваев № 6 и № 7 у Сормовского рынка в Нижнем Новгороде приостановлено Общество

Движение трамваев № 6 и № 7 временно остановлено в районе Сормовского рынка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает МП "Нижегородэлектротранс". Согласно информации, ветер повредил контактную сеть. Движение трамваев организовано от Московского вокзала до станции Варя. Накануне сообщалось, что движение трамваев №417 в районе ул. Зеленая также было приостановлено, трамваи ходили только от 52-квартала до остановки ул. Игарская.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+