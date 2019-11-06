Новый спортивный уличный комплекс открыли в Дзержинске Спорт

Фото: администрация Дзержинска

Новый спортивный уличный комплекс открыли в Дзержинске 6 ноября 2019 года на стадионе "Пионер".

Как сообщили в администрации города, комплекс был построен в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни". Еще на этапе строительства к нему было повышенное внимание от жителей близлежащих домов и студентов рядом расположенного университет РАНХиГС.

"Действительно, спорт играет большую роль в жизни человека, тем более молодежи. Он укрепляет здоровье, воспитывает характер, делает человека сильным и выносливым, закаляет организм. И мы будем продолжать работу в этом направлении, чтобы новые комплексы открывались и все желающие могли спокойно заниматься на свежем воздухе", - отметил глава Дзержинска Иван Носков.

Также на мероприятии были представлены показательные выступления от "Театра силы" по гирьевому спорту и армлифтингу, а воркаут спортсмены Дзержинска смогли первыми опробовать новую площадку в деле.

Сейчас на стадионе "Пионер" на постоянной основе функционируют следующие спортивные секции: футбол, мини-футбол, хоккей, настольный теннис. Кроме того, ежегодно на его базе проводится более 60 физкультурно-массовых мероприятий и соревнований различного уровня. Новая площадка будет хорошим дополнением к существующей базе и поможет спортсменам в достижении новых высоких результатов.