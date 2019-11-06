Нижегородские конькобежки стали лучшими на чемпионате России Спорт

Нижегородские конькобежки стали лучшими на чемпионате России. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации.

Воспитанницы комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 подтвердили высокий уровень своего спортивного мастерства на чемпионате России по конькобежному спорту, который прошел в Коломне с 31 октября по 3 ноября 2019 года.

По словам специалистов, нижегородка Наталья Воронина доказала, что является сильнейшим стайером России, выиграв с огромным преимуществом дистанции 3000 м (4:02.58) и 5000 м (6:54.80). На дистанции 1500 м конькобежка стала пятой (1:58.91).

Ее коллега Дарья Качанова выиграла длинный спринт 1000 м (1:14.70), опередив более опытных и титулованных спортсменок и установив новый рекорд катка. На коротком спринте 500 м Дарья Качанова была второй (37.80), уступив всего несколько сотых долей секунды. Также спортсменка показала высокий результат на непрофильной для себя дистанции 1500 м (1:57.28), завоевав бронзовую медаль и улучшив свой прошлогодний личный рекорд почти на три секунды.

"Показанные результаты стали отборочным критерием для формирования состава сборной России для участия в этапах кубка Мира, первый из которых стартует в Минске 15 ноября. Будем болеть за спортсменов КСШОР 1 - Наталью Воронину и Дарью Качанову", - подчеркнули в департаменте.

Фото: администрация Нижнего Новгорода